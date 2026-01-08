Немецкий военный эксперт заявил, что у Дании нет военных возможностей для противодействия США в случае конфликта из-за Гренландии.

Немецкое издание BILD опубликовало жесткую оценку возможного конфликта вокруг Гренландии. Военный эксперт считает, что у Дании нет шансов в силовом противостоянии с США.

Профессор Маттиас Штрон (Matthias Strohn), чье мнение приводит BILD, заявил, что на практике американский президент может поступить с островом как угодно. Он объясняет это военным дисбалансом: численность датской армии составляет около 21 тысячи человек, что делает военный ответ нереальным.

По словам эксперта, последствия были бы катастрофическими для НАТО. Датский премьер ранее заявляла, что в случае вторжения альянс перестанет существовать. Штрон уточняет: это означало бы фактическое состояние войны между США и остальными членами блока.

Формально Дания могла бы инициировать действие статьи 5 о коллективной обороне, но для этого требуется единогласие всех членов, включая сами Штаты. ЕС тоже не сможет помочь, потому что Гренландия не входит в его состав.

Более вероятным сценарием Штрон считает глубокий дипломатический кризис и ослабление трансатлантических связей. В крайнем случае могут поднять вопрос о выводе американских войск из Германии. Но итогом, скорее всего, станут расплывчатые дипломатические формулировки — у Европы, по его мнению, просто нет альтернатив Вашингтону.