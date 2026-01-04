Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что нападение США на Венесуэлу окончательно подорвало доверие к Западу со стороны России и Китая.

Американская операция в Венесуэле, завершившаяся свержением Николаса Мадуро, получила неожиданную оценку внутри самих Штатов. И прозвучала она от человека, который знает систему изнутри.

Ларри Джонсон (Larry Johnson), ранее работавший аналитиком в ЦРУ и Госдепе, высказался жестко. По его словам, действия США в Каракасе игнорируют международное право. Это, по сути, демонстрация силы без оглядки на правила.





В итоге вышло, что Вашингтон сам послал миру четкий сигнал. Для России и Китая такая политика — прямое доказательство, что Западу верить нельзя. Джонсон иначе и не говорит: «Мы — не тот партнер, который заслуживает доверия». Его вывод прост. Москва и Пекин теперь точно учтут этот опыт. Любые будущие договоренности с США они будут считать бесполезными. Потому что слова не подкрепляются уважением к суверенитету других стран.