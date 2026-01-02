Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Tech4Gamers: Lionsgate подтвердила разработку AAA-игр по мотивам франшиз «Джон Уик» и «Пила»
Издание Tech4Gamers сообщило, что компания Lionsgate официально подтвердила разработку AAA-игр по мотивам франшиз «Джон Уик» и «Пила».

Динамичный мир Джона Уика давно просится в большую видеоигру, но предыдущие попытки были скромными. Теперь, как сообщает Tech4Gamers, Lionsgate берется за проект всерьез, планируя выпустить игру уровня AAA. 

Ресурс Tech4Gamers ссылается на телефонную конференцию Lionsgate с инвесторами. Председатель совета директоров студии Адам Фогельсон (Adam Fogelson) прямо заявил о работе над «AAA-игрой по мотивам "Джона Уика"». Параллельно в разработке находится и новая игра по франшизе «Пила» — первая после проекта 2010 года. Официальный анонс обеих игр, как отметили в Lionsgate, не за горами.

Сама студия признала возросший интерес фанатов к игровым адаптациям своих фильмов. При этом конкретных деталей геймплея пока нет. В случае с Джоном Уиком обсуждаются два основных пути. Первый — прямое продолжение с участием Киану Ривза (Keanu Reeves). Второй, который кажется более вероятным, — оригинальный сюжет, где игрок создаст собственного наемного убийцу. Это даст разработчикам больше простора.

Следует сказать, что фанаты начали строить догадки и о других франшизах Lionsgate. В списке пожеланий, к примеру, оказались «Голодные игры» в жанре масштабной «королевской битвы». Но это лишь предположения. Пока студия сосредоточена на двух подтвержденных проектах, от которых ждут качества, соответствующего уровню AAA.

#видеоигры #джон уик #aaa-игры #lionsgate #пила #tech4gamers
Источник: tech4gamers.com
+
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter