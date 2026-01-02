Издание Tech4Gamers сообщило, что компания Lionsgate официально подтвердила разработку AAA-игр по мотивам франшиз «Джон Уик» и «Пила».

Динамичный мир Джона Уика давно просится в большую видеоигру, но предыдущие попытки были скромными. Теперь, как сообщает Tech4Gamers, Lionsgate берется за проект всерьез, планируя выпустить игру уровня AAA.

Ресурс Tech4Gamers ссылается на телефонную конференцию Lionsgate с инвесторами. Председатель совета директоров студии Адам Фогельсон (Adam Fogelson) прямо заявил о работе над «AAA-игрой по мотивам "Джона Уика"». Параллельно в разработке находится и новая игра по франшизе «Пила» — первая после проекта 2010 года. Официальный анонс обеих игр, как отметили в Lionsgate, не за горами.

Сама студия признала возросший интерес фанатов к игровым адаптациям своих фильмов. При этом конкретных деталей геймплея пока нет. В случае с Джоном Уиком обсуждаются два основных пути. Первый — прямое продолжение с участием Киану Ривза (Keanu Reeves). Второй, который кажется более вероятным, — оригинальный сюжет, где игрок создаст собственного наемного убийцу. Это даст разработчикам больше простора.

Следует сказать, что фанаты начали строить догадки и о других франшизах Lionsgate. В списке пожеланий, к примеру, оказались «Голодные игры» в жанре масштабной «королевской битвы». Но это лишь предположения. Пока студия сосредоточена на двух подтвержденных проектах, от которых ждут качества, соответствующего уровню AAA.