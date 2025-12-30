Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что сильнее всего нервирует россиян в новогоднюю ночь.

Собраться за столом, дождаться боя курантов и хорошо провести время — кажется, простая схема. Но у каждого праздника есть своя обратная сторона, которая может испортить настроение.

Исследование, в котором участвовали 1600 россиян, показало четкую картину. Главным раздражителем стали залпы салютов и петард — их назвали 18% опрошенных. При этом женщины нервничают из-за шума в два раза чаще мужчин: 25% против 12%.

На втором месте — поведение нетрезвых людей, будь то знакомые или незнакомцы на улице. Это раздражает 8% россиян. Телевизионное однообразие в праздничную ночь заставляет скучать 6% респондентов, причём мужчины страдают от этого чаще (8% против 3% у женщин). Ажиотаж в магазинах, переедание, недосып и чувство одиночества набирают по 1-2%.

Каждый пятый (19%) отметил другие причины: всеобщую суету, усталость в конце года, необходимость готовить застолье и даже гифки в мессенджерах. При этом 36% опрошенных заявили, что их ничто не раздражает в новогоднюю ночь. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет.