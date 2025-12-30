Global_Chronicles
В Японии начались клинические испытания лекарства для регенерации зубов
Японские ученые приступили к клиническим испытаниям экспериментального препарата, способного запускать рост новых зубов.

У человека всего два набора зубов: молочные и постоянные. Потеряв коренной зуб, мы не можем вырастить ему замену — в отличие от некоторых животных. Эта биологическая особенность приводит к тому, что миллионы людей по разным причинам живут без части зубов. Японские ученые ведут работу над тем, чтобы дать организму человека эту утраченную способность.

Работа ведется в больнице Китано в Осаке и Киотском университете. Там создали экспериментальный препарат, задача которого — заставить организм выращивать новые зубы. За основу взяли моноклональное антитело, нацеленное на ген USAG-1. Ранее исследования показали, что этот ген подавляет рост зубов у животных.

«Мы хотим сделать что-то, чтобы помочь тем, кто страдает из-за отсутствия зубов», — объясняет Кацу Такахаши, руководитель проекта. — «Пока нет терапии, которая полностью решает эту проблему, но люди ждут такого решения».

Первая фаза клинических испытаний на людях, которая началась в сентябре 2024 года и длилась 11 месяцев, уже завершилась. В ней участвовали 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствовал как минимум один зуб. Целью было проверить безопасность и переносимость препарата, вводимого внутривенно. Ранее тесты на мышах и хорьках не выявили серьезных побочных эффектов.

Если результаты первой фазы окажутся успешными, команда перейдет к следующему этапу — испытаниям на детях от 2 до 7 лет с врожденной аномалией (отсутствием четырех и более зубов). Конечная цель ученых — создать зарегистрированное лекарство к 2030 году. Изначально метод разрабатывают для пациентов с врожденными дефектами, но в перспективе его могут применять для восстановления зубов, утраченных в любом возрасте.

#стоматология #клинические испытания #регенерация зубов
Источник: popularmechanics.com
