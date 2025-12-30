В сервисе «Яндекс Погода» начал работать новый ИИ-помощник. Пользователи могут спросить его не только о температуре или осадках, но и получить персонализированный совет, как лучше одеться или каким транспортом воспользоваться.

Теперь прогноз погоды от «Яндекса» решил давать пользователям не просто цифры на экране, а персональные рекомендации. Для этого в приложение добавили чат с нейросетью.

Как рассказали в пресс-службе компании, новый помощник построен на технологиях «Алисы AI». Он анализирует более ста метеопараметров — от температуры и влажности до скорости ветра. На основе этих данных нейросеть не просто сообщает погоду, но и предлагает решения: как одеться по сезону, стоит ли взять зонт или выбрать общественный транспорт вместо машины.

Чат работает в тестовом режиме. Часть пользователей уже может опробовать его в мобильном приложении, на сайте сервиса и в голосовом помощнике «Алиса». В будущем функционал планируют расширить. Например, подключить его к архиву погодных данных, чтобы пользователи могли анализировать погоду за прошедшие дни. Для этого инженеры используют специальный протокол MCP (Model Context Protocol).

В преддверии новогодних праздников ИИ-помощник также предлагает идеи для досуга на основе прогноза. Получается, что сервис делает шаг от простого информирования к роли личного советника, который помогает планировать день с учётом капризов природы.