TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, столкнулась с дефицитом мощностей для выпуска 2-нм процессоров. Компания уведомила клиентов о серии повышений цен на свои передовые техпроцессы, которые продлятся несколько лет.

Спрос на оперативную память и вычислительную мощность для ИИ достиг производственного потолка. Бум искусственного интеллекта создал не просто высокий спрос, а физический дефицит самых передовых технологий. Мощностей на всех не хватает.

Автор статьи, опубликованной на WCCFTech рассказал о том, что производственные линии TSMC для самых современных чипов загружены до конца 2026 года. Особенно это касается перспективного 2-нанометрового техпроцесса. Компания Apple, по данным источников, уже забронировала больше половины начальных мощностей под свои будущие процессоры.

Остальным крупным игрокам — Qualcomm, MediaTek и другим — приходится довольствоваться оставшимися объемами или ждать следующего этапа развития технологии. При этом спрос только растет.

В такой ситуации TSMC решила повышать цены. Клиенты, использующие самые передовые технологии компании, получат уведомления. Повышение, по прогнозам аналитиков, составит от 3% до 10%. Начнется оно с нового года и, по имеющейся информации, будет продолжаться четыре года подряд. Даже 3-нм техпроцесс, который тоже сталкивается с дефицитом, подорожает примерно на 3% в 2026 году.

TSMC строит новые заводы, чтобы удовлетворить спрос. Но они начнут работать на полную мощность еще не скоро. А ждать все это время производителям электроники и серверов для ИИ не очень хочется. Так что, по всей вероятности, придется платить.