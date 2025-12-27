В Ростовской области разработали рецепт хлеба с мукой из виноградных косточек. Новый продукт не только обладает необычным вкусом, но и полезен для здоровья.

Обычные отходы винного производства обрели вторую жизнь — теперь из них пекут хлеб.

Ученые Донского аграрного университета создали муку из виноградных косточек. Полученный темный порошок добавляют в дрожжевое тесто — рецептура почти не отличается от традиционной.

Хлеб с виноградной мукой удивляет терпким вкусом и ароматом. По словам специалистов кафедры пищевых технологий, такая выпечка полезна: она благотворно влияет на желудочно‑кишечный тракт. К тому же в виноградной муке содержится много антиоксидантов.

Примечательно, что сырье для новой муки — побочный продукт виноделия. Раньше косточки просто утилизировали, а теперь они превращаются в ингредиент для необычной выпечки. При этом время приготовления хлеба остается стандартным — около получаса.