Global_Chronicles
В Ростовской области начали печь хлеб из виноградных косточек
В Ростовской области разработали рецепт хлеба с мукой из виноградных косточек. Новый продукт не только обладает необычным вкусом, но и полезен для здоровья.

Обычные отходы винного производства обрели вторую жизнь — теперь из них пекут хлеб.

 

Ученые Донского аграрного университета создали муку из виноградных косточек. Полученный темный порошок добавляют в дрожжевое тесто — рецептура почти не отличается от традиционной.  

Хлеб с виноградной мукой удивляет терпким вкусом и ароматом. По словам специалистов кафедры пищевых технологий, такая выпечка полезна: она благотворно влияет на желудочно‑кишечный тракт. К тому же в виноградной муке содержится много антиоксидантов.  

Примечательно, что сырье для новой муки — побочный продукт виноделия. Раньше косточки просто утилизировали, а теперь они превращаются в ингредиент для необычной выпечки. При этом время приготовления хлеба остается стандартным — около получаса.

#ростовская область #хлеб #виноградная мука #виноградные косточки
Источник: rg.ru
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
17
Росстат: в России в последнюю неделю марта продукты питания не показали существенного роста
2
Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
3
В США приближаются к окончательной сборке прототипа экспериментального самолёта X-65
3
В России разработали автоматизированный асфальтоукладчик с точностью до 2 см
2
Разработчики RPCS3 улучшили эмуляцию процессора Cell консоли PS3 и добились прироста FPS до 7%
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Павел Дуров: Число ежедневно активных пользователей Telegram в России составляет 65 млн человек
9
Китайская корпорация Tencent запустила стриминговый канал PetTV для домашних животных
+
Первый запуск китайской ракеты «Тяньлун-3» закончился неудачей
+
Специалисты NVIDIA снизили потребление видеопамяти в 6,7 раз с помощью нейронного сжатия текстур
3
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1
Indie.io запустит сервис подписки Indie Pass с каталогом из 70 инди-игр за 6,99 долларов в месяц
+
NASA сообщает о подготовке экипажа Artemis II к пролёту мимо Луны
2
Intel не увидела прорыва в процессоре ARM AGI и не считает его угрозой для x86
+
The Information: DeepSeek v4 будет работать на чипах Huawei без участия Nvidia
+
Дуров: 65 миллионов россиян продолжают ежедневно пользоваться Telegram
14

Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Pitfalls
01:29
Тут просто глобальная чистка прошла)
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
01:28
Работает неплохо кстати, родительские чаты туда почти все перевели уже.
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
