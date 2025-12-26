Правительство Японии утвердило рекордный военный бюджет на следующий год, превышающий $58 миллиардов. Основные средства направят на создание потенциала для ударов на большие расстояния и развитие флота беспилотников.

Токио кардинально меняет структуру своих военных расходов. Новый оборонный бюджет , самый большой в истории страны, фокусируется на двух ключевых направлениях: гиперзвуковых ракетах и массовом применении беспилотных систем.

Риторика официального Токио объясняет эти трассы просто: необходимо сдерживать угрозы и затруднять действия противника вблизи японской территории. На практике это означает переход от сугубо оборонительной стратегии к возможности наносить превентивные удары.

Для этого Япония намерена создать целый арсенал оружия большой дальности. В списке закупок — американские крылатые ракеты «Томагавк», норвежские Joint Strike Missile и собственные разработки: модернизированные ракеты Type-12 для запуска с земли, кораблей и подлодок. Отдельная ставка — на гиперзвуковое оружие, включая гиперзвуковую ракету и планирующий боевой блок, которые практически невозможно перехватить.

Вторая большая статья расходов — беспилотники. Япония планирует развернуть целую сеть под названием SHIELD (Synchronized, Hybrid, Integrated, Enhanced Littoral Defense). Она должна объединить десятки разных аппаратов: ударные дроны, беспилотные катера и подводные аппараты. Их задача — прикрывать острова и побережье, дополняя и заменяя дорогую пилотируемую технику. Помимо этого, бюджет предусматривает покупку тяжелых разведывательных БПЛА MQ-9B Sea Guardian.

При этом Япония не забывает и о защите. В планах — закупка новейших американских радаров для слежения за гиперзвуковыми целями, кораблей с системой «Иджис» и лазерных установок для борьбы с дронами.

Финансовый масштаб этих планов беспрецедентен. Они являются частью обязательства довести оборонные расходы до 2% ВВП, что радикально меняет послевоенную пацифистскую доктрину страны.

Реакция Китая, которого прямо называют основным вызовом, последовала мгновенно. Пекин предупредил, что такая военная экспансия спровоцирует гонку вооружений в Восточной Азии и приведет к эскалации в Тайваньском проливе и Восточно-Китайском море. Китайские эксперты говорят, что это вносит в регион логику холодной войны и создает порочный круг, где наращивание мощи ведет не к большей безопасности, а к новой угрозе. Япония же настаивает, что все ее меры носят сугубо оборонительный характер и продиктованы ухудшением региональной обстановки.