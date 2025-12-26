Подразделение китайской корпорации Changan, компания Dongan, разработала и успешно испытала новый двигатель внутреннего сгорания. Агрегат M15NTH изначально создан для гибридных систем и соответствует самым строгим на сегодня экологическим нормам — китайским China VII и европейским Euro VII.

Пока многие говорят о конце эры ДВС, инженеры продолжают их совершенствовать. Очередное доказательство — из Китая.

Компания Harbin Dongan Auto Engine, которая поставляет моторы для Changan и других автопроизводителей, 25 декабря провела первый запуск нового двигателя M15NTH. Инженеры просто нажали кнопку — и агрегат заработал. За этой кажущейся простотой стоят месяцы работы и целый набор технологий.

Китайские специалисты сразу закладывали в конструкцию соответствие грядущим нормам Euro VII, которые в Европе начнут действовать с июля 2027 года. В ход пошло все: цикл Миллера для эффективности, охлаждаемая система рециркуляции выхлопных газов, предкаталитический нейтрализатор прямо во впускном коллекторе. Даже клапаны сделали зеркальными, а на коленвал поставили демпферы — все ради сокращения выбросов и повышения топливной эффективности.

По сути, это не просто двигатель, а готовый модуль для гибридных систем следующего поколения. Он изначально рассчитан на работу в паре с электромотором в подключаемых гибридах.

Для самого Dongan этот запуск — знаковое событие. Компания называет его завершением своего текущего пятилетнего плана развития. Чтобы уложиться в сроки, поставщикам и инженерам даже приходилось работать ночами. Теперь у китайских гибридов появится новый силовой блок, изначально соответствующий будущим нормам.