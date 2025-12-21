Стали известны подробности о начинке перспективного игрового ноутбука Lenovo. Согласно свежей утечке, складная модель Legion Pro Rollable может получить один из самых мощных мобильных процессоров Intel и новейшую видеокарту Nvidia. Это обещает сделать устройство не просто необычным, но и крайне производительным.

зРанее мы уже рассказывали об уникальном дизайне нового ноутбука Lenovo . Теперь появились данные о том, что может скрываться под его корпусом.

После новостей о необычном раздвижном экране пришло время поговорить о железе. Свежий отчет Windows Latest раскрывает ожидаемую конфигурацию ноутбука. Источники утверждают, что Lenovo оснастит Legion Pro Rollable топовым мобильным чипом Intel Core Ultra 9 275HX. В пару к нему, вероятно, поставят флагманскую мобильную видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090. Такая связка должна обеспечить высочайшую производительность для игр и ресурсоемких задач.

Инсайдеры отмечают, что аппаратная платформа нового складного устройства будет основана на уже существующей флагманской модели — Legion Pro 7i. Это значит, что инженеры берут за основу проверенную и мощную схему, адаптируя ее под уникальный форм-фактор с трансформируемым экраном.

При этом важно понимать: это все еще слухи. Ни сама Lenovo, ни е партнеры пока не комментируют характеристики будущей новинки. Однако источник указывает, что официальный анонс может состояться уже в январе 2026 года на выставке CES (Consumer Electronics Show). Именно там мы и узнаем, соответствуют ли утечки реальности.

Таким образом, проект Legion Pro Rollable постепенно обретает черты. Сначала — уникальный дизайн с раздвижным OLED-экраном. Теперь — слухи о топовой начинке. Если все подтвердится, это будет устройство, которое сочетает инновационную форму с максимальной мощностью.