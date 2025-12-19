Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Новое исследование показало вращение Пиренейского полуострова по часовой стрелке
Исследование показало, что Пиренейский полуостров (Iberian Peninsula) находится в процессе медленного вращения. Движение вызвано сложным взаимодействием тектонических плит в западной части Средиземноморья.

Портал Popular Mechanics сообщил вчера о геологическом открытии, которое меняет представление о стабильности европейского континента. Иберийский (Пиренейский) полуостров, на котором расположены Испания и Португалия, не просто стоит на месте, а медленно вращается, как стрелка на часах.

Международная группа геофизиков из Университета Страны Басков (University of the Basque Country) в Испании, Университета Палермо (University of Palermo) и Университета Гранады (University of Granada) проанализировала десятилетия данных о землетрясениях и спутниковых наблюдений. Они выяснили, что сложные силы вдоль границы Евразийской и Африканской плит заставляют полуостров поворачиваться.

Причина вращения — разное поведение земной коры по обе стороны Гибралтарского пролива (Strait of Gibraltar). К востоку от него, в так называемой Альборанской области, кора поглощает напряжение от столкновения плит. А вот к западу от пролива происходит их прямое столкновение.

Именно это прямое давление с юго-запада и работает как невидимая рука, толкающая полуостров и заставляющая его медленно вращаться по часовой стрелке.

Для человека это движение незаметно — оно происходит в масштабах миллионов лет. Но его практическое значение огромно уже сейчас. Понимание этих процессов — ключ к прогнозированию землетрясений в сейсмически активном регионе западного Средиземноморья.

«Эти поля напряжений и деформаций указывают нам, куда нужно отправиться, чтобы искать эти структуры», — пояснил ведущий специалист Асьер Мадариета-Тхуррука (Asier Madarieta-Txurruka). — «Таким образом, мы сможем выяснить, какие складки и разломы могут существовать и какие землетрясения они могут вызывать».

Иными словами, изучая медленный геологический поворот, ученые намечают карту будущих сейсмических угроз для всего региона.

#геология #тектоника плит #сейсмическая активность #вращение полуострова #пиренейский полуостров
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила глобальное обновление HyperOS 3 для Xiaomi 15 Ultra
+
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
8
Создатель Linux Линус Торвальдс раскритиковал рост числа модулей безопасности ядра
3
Российский Ту-214 совершил первый полёт с аэродрома Казанского авиационного завода
+
Samsung представила технологию производства DRAM по техпроцессу ниже 10 нм
2
Геология Гренландии переписывает прогнозы подъема уровня моря
+
ВМС Швеции заявили о присутствии вооружённой охраны на танкерах с российской нефтью
1
Intel Core Ultra 7 365 отстает от AMD Ryzen AI 9 465 до 24 процентов
+
Mercedes представил роскошный концепт Unimog с 7,7-литровым шестицилиндровым двигателем
1
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США нефть и объявил блокаду судоходства
7
Bloomberg: Турция обсуждает возвращение России систем С-400
6
В Норвегии под половицами дома нашли украшения эпохи викингов, нетронутые с IX века нашей эры
+
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
12
Эльдар Муртазин: времена недорогой электроники в России остались в прошлом
5
Запад отказался от идеи быстрого краха экономики России
3
В России сертифицирован кроссовер Volga K50 — по характеристикам это клон Geely Monjaro
+
Bloomberg: Российская нефть упала в стоимости до $40 за баррель
+
Politico: Политическая карта Европы изменится до неузнаваемости к 2028 году
+
Депутат Журавлев назвал недружественным переход Казахстана на стандарты НАТО в производстве оружия
6
Ученые обнаружили штамм древней чумы в останках 4000‑летней овцы из поселения Аркаим на Южном Урале
+

Популярные статьи

Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
47
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
12
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
44
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
16
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
7
Итоги авто и мотоспорта сезона 2025 года
+
Что произошло с консолями PlayStation, Xbox и Nintendo в 2025 году
+
Gift Fest – «залипательная» игра Telegram Wallet с бесплатной раздачей и схожая с Notcoin и Catizen
+

Сейчас обсуждают

TM1
00:31
Видео в плеере всегда будет дергаться на 11й. ИИ анализирует каждый кадр, а метаданные посылаются в облако - кто рядом с кем. Раньше на десятке так делало Photos - прокрутка фоток заметно тормозила да...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Я - Константин
23:50
Скорее причина только одна (я тут пас) - ЗАПОЙ "НА ГОД" Учитывая что до конца года осталось меньше двух недель. Видимо я угадал причину автора ;)
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
32Влад32
23:31
Да, раньще и деревья были выше, и трава зеленее.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
bretor
23:31
Основные требование к любому устройству для чтения: 1. черный фон + светлый текст 2. отсутствие ограничения максимального размера шрифта 3. максимально возможная диагональ Остальное обычно решаемо, хо...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
no_fate
23:14
Прямо какие то мучения у автора. Скажу по секрету, нормальные продукты все еще можно купить, только ценник у них тоже "нормальный". А так все верно - весь ширпотреб в магазинах, это суррогатное дерьмо...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
valderm
23:13
И снова жопакс нас пугает, как тот проповедник в ролике Метро 2033: " да придет армагвездец, ракеты запущены..." и что... каменный век наступит? 😂
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
22:50
Я сказал, то что сказал. А если у вас проблемы с пониманием слов, то это не моя проблема.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Opri4nik
22:49
Ни единой причины нет. Качество Винды, конечно, летит вниз, но до уровня Линукса ей ещё лететь далеко.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Зю
22:46
кек реклама порезалась, ничё не видно, хотя пытался, судя по тексту
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Wanderen
22:43
И в полночь ваши денежки заройте в землю там, И в полночь ваши денежки заройте в землю где... Не горы, не овраги и не лес, Не океан без дна и берегов, А поле, поле, поле, поле, поле чудес, Поле чудес...
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter