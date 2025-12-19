Исследование показало, что Пиренейский полуостров (Iberian Peninsula) находится в процессе медленного вращения. Движение вызвано сложным взаимодействием тектонических плит в западной части Средиземноморья.

Портал Popular Mechanics сообщил вчера о геологическом открытии, которое меняет представление о стабильности европейского континента. Иберийский (Пиренейский) полуостров, на котором расположены Испания и Португалия, не просто стоит на месте, а медленно вращается, как стрелка на часах.

Международная группа геофизиков из Университета Страны Басков (University of the Basque Country) в Испании, Университета Палермо (University of Palermo) и Университета Гранады (University of Granada) проанализировала десятилетия данных о землетрясениях и спутниковых наблюдений. Они выяснили, что сложные силы вдоль границы Евразийской и Африканской плит заставляют полуостров поворачиваться.

Причина вращения — разное поведение земной коры по обе стороны Гибралтарского пролива (Strait of Gibraltar). К востоку от него, в так называемой Альборанской области, кора поглощает напряжение от столкновения плит. А вот к западу от пролива происходит их прямое столкновение.

Именно это прямое давление с юго-запада и работает как невидимая рука, толкающая полуостров и заставляющая его медленно вращаться по часовой стрелке.

Для человека это движение незаметно — оно происходит в масштабах миллионов лет. Но его практическое значение огромно уже сейчас. Понимание этих процессов — ключ к прогнозированию землетрясений в сейсмически активном регионе западного Средиземноморья.

«Эти поля напряжений и деформаций указывают нам, куда нужно отправиться, чтобы искать эти структуры», — пояснил ведущий специалист Асьер Мадариета-Тхуррука (Asier Madarieta-Txurruka). — «Таким образом, мы сможем выяснить, какие складки и разломы могут существовать и какие землетрясения они могут вызывать».

Иными словами, изучая медленный геологический поворот, ученые намечают карту будущих сейсмических угроз для всего региона.