Samsung Foundry близка к получению заказа от Intel на производство чипсетов PCH. Производство по 8-нм техпроцессу может начаться в следующем году в Южной Корее.

Литейный бизнес Samsung может получить серьезное пополнение в портфеле заказов. На этот раз речь идет не о самых передовых, но о проверенных технологиях.

Корейское издание Hankyung сообщило новость, которую затем распространил в соцсетях известный аналитик. Согласно информации, Samsung Foundry вот-вот заключит сделку с Intel. Речь о производстве Platform Controller Hub (PCH) — это вспомогательный чип, который управляет множеством функций материнской платы. Проще говоря, он связывает процессор с другими компонентами компьютера.

Важный нюанс. Intel ранее уже делала подобные чипсеты на мощностях Samsung в Техасе, но по 14-нм нормативам. Теперь компания планирует перевести их на более плотный 8-нм процесс. При этом производство переместится на фабрику в Хвасоне, в Южной Корее. Это показывает, что Intel доверяет именно этой производственной линии.

Для Samsung такое доверие — весомый аргумент в конкурентной борьбе. Intel контролирует больше 75% рынка компьютерных процессоров. Ее выбор фактически подтверждает надежность и стабильность 8-нм процесса Samsung.

Это уже не первый крупный заказ на этой технологии. Ранее Samsung получила контракт на 8-нм графический процессор NVIDIA для ожидаемой консоли Nintendo Switch 2. Месячная мощность линии оценивается в 30-40 тысяч пластин. Это около 9% от общих возможностей компании.

Фактически, стабильный 8-нм техпроцесс становится надежной рабочей лошадкой для Samsung Foundry. Контракт с Intel — лучшая реклама для привлечения других клиентов, которым не нужен самый современный, но подходит предсказуемый и проверенный процесс.