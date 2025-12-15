Китай провел первый полет беспилотника CH-7, разработка которого ранее ограничивалась показами на авиасалонах. Испытание подтвердило базовую управляемость и стало началом полноценной летной программы.

CH-7 долго оставался выставочным экспонатом и объектом обсуждений, но теперь перешел к практике. Первый полет стал для проекта точкой отсчета реальных летных испытаний.

Китайский высотный высокоскоростной беспилотник CH-7 совершил первый полет на аэродроме на северо-западе страны. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на 11-ю Академию аэрокосмической науки и техники Китая. До этого аппарат демонстрировали на авиасалонах, включая Airshow China, но в воздух он еще не поднимался.

CH-7 выполнен по схеме «летающее крыло» с большим удлинением. Такая конфигурация позволяет размещать различную полезную нагрузку — в том числе оптические и инфракрасные датчики — и рассчитывать на длительное пребывание в воздухе. Разработчик отмечает высокий потолок полета, устойчивую крейсерскую скорость и ориентацию на задачи наблюдения и сбора данных в сложных условиях.

По словам представителя CASC Ли Цзяньхуа, первый полет проверял не возможности аппарата в целом, а базовые вещи. В ходе испытания отработали автономное руление, взлет, посадку, управление положением и удержание траектории. Все параметры совпали с расчетами и результатами моделирования.

Конструкция без хвостового оперения усложняет задачу. Такая схема требует точной настройки систем управления и создает проблемы с курсовой устойчивостью. Именно поэтому первый полет для CH-7 считался технически рискованным этапом.

Пока речь идет только о начальной фазе испытаний. В дальнейшем разработчики планируют расширить программу, включая проверку летных характеристик и работу полезной нагрузки.

CH-7 ранее показывали на Airshow China в Чжухае, где впервые представили полноценный фюзеляж. Воздухозаборник разместили сверху, сопло двигателя сделали полускрытым. Эти решения, вместе с формой корпуса и покрытиями, направлены на снижение заметности аппарата при выполнении разведывательных задач.