Крупнейшие маркетплейсы повысили комиссии для продавцов, объясняя это инвестициями в инфраструктуру. Эксперты считают, что это сделает торговлю на площадках менее выгодной для мелких продавцов и в конечном итоге приведет к росту цен для покупателей на 10-20%.

Еще недавно российские маркетплейсы казались золотой жилой для малого бизнеса. Сегодня продавцы все чаще жалуются: работать становится невыгодно. Что изменилось и кто еще может заработать на онлайн‑площадках?

В нынешнем году Ozon и Wildberries не раз повышали комиссии. На Ozon продажа одежды для партнеров подорожала на 30%, мебели — на 27%. Площадка также изменила правила проведения акций, отключив продавцам возможность создавать собственные распродажи без обязательного платного продвижения. В компании заявили, что работа с ними остается прибыльной, а число продавцов растет.

Wildberries, в свою очередь, объяснил рост сборов необходимостью вкладываться в логистику и IT-инфраструктуру. Компания зафиксировала комиссии на шесть месяцев и расширила программу поддержки, где продавцы могут претендовать на их снижение.

Эксперты видят в этом системный сдвиг. Площадки раньше работали по убыточной модели, захватывая долю рынка. Теперь им нужно зарабатывать, и основной источник — комиссия с продавцов. Артем Бобцов, эксперт отрасли, прогнозирует, что это приведет к удорожанию товаров на маркетплейсах. Цены сравняются с офлайном, а затем превысят их на 10-20%. Покупатель будет платить за сервис: быструю доставку и большой выбор.

В этих условиях меняется портрет успешного продавца. По словам основателя «Клуба партнеров на маркетплейсах» Ильи Бухарина, выживать будут сильнейшие: производители, крупные дистрибьюторы и импортеры. Мелким игрокам, которые просто перепродают товар, будет сложно конкурировать из-за возросших издержек.

На этом фоне «Яндекс Маркет» запустил эксперимент, резко снизив комиссию в категории «Товары для красоты» — с 48% до 5%. Пока это исключение, которое компания может масштабировать в случае успеха теста. Однако общий тренд ясен: маркетплейсы больше не субсидируют продавцов, а перекладывают свои растущие расходы на них и, в конечном счете, на покупателей.