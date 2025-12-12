В московском парке «Музеон» установили интерактивную инсталляцию в виде большого зеленого вопросительного знака. Внутри — умная колонка Sber с ИИ-ассистентом Гигачат.

Прогулки по «Музеону» теперь можно совместить с консультацией нейросети. На аллеях московского парка появилась необычная интерактивная конструкция от Sber.

Инсталляция представляет собой огромный зеленый вопросительный знак. Внутри этой конструкции спрятана умная колонка Sber с голосовым помощником Гигачат. Любой прохожий может задать ей вопрос — хоть про погоду, хоть про философию.

По заявлениям организаторов, ИИ не подведет и всегда даст оптимальный совет. Все это работает прямо под открытым небом.

Пообщаться с таким необычным «экспонатом» можно только до 20 декабря. Потом инсталляцию, видимо, демонтируют. Так что у тех, кто хочет испытать этот опыт вживую, осталось не так много времени.