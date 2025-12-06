Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
В Москве запустили единственное в мире производство фотонных интегральных схем
В особой экономической зоне «Технополис Москва» в Зеленограде открыли производство фотонных интегральных схем. Это первое в мире предприятие, использующее сразу три разные технологии для их создания.

Москва сделала серьезную заявку на лидерство в одной из самых перспективных технологических областей. В Зеленограде заработало производство, которого до сих пор не было нигде в мире.

Церемонию открытия провели министр промышленности Антон Алиханов и мэр столицы Сергей Собянин. Новый Московский центр фотоники будет выпускать компоненты, критически важные для развития 5G-сетей, беспилотного транспорта и новых дата-центров.

Схемы на основе фотоники, то есть использующие свет вместо электрических сигналов, обладают рядом преимуществ. Они компактнее, потребляют меньше энергии и обеспечивают гораздо более высокую скорость передачи данных. При этом, по заявлению Собянина, их себестоимость будет на 30–50% ниже, чем у зарубежных аналогов.

Первые полгода производство будет работать в тестовом режиме. А с июня 2026 года здесь планируют выйти на выпуск до полумиллиона изделий ежегодно. Кроме того, в первом квартале 2026 года в центре должна открыться Московская испытательная лаборатория микроэлектроники. Она позволит на 70% заместить услуги иностранных лабораторий, которые сейчас необходимы многим высокотехнологичным отраслям.

В перспективе на предприятии наладят выпуск и готовых оптических модулей — устройств, которые упрощают подключение сетевого оборудования к оптоволоконным линиям. Как заявил Сергей Собянин, это важный шаг к технологическому суверенитету и защищенности российской информационной инфраструктуры.

#москва #5g #микроэлектроника #технологический суверенитет #зеленоград #фотоника #фотонные интегральные схемы
Источник: iz.ru
