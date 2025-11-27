Осенью банки начали активнее регулировать суточные и месячные лимиты на снятие наличных. Эксперт объяснила, от чего теперь зависят эти лимиты и как не остаться без денег в самый неподходящий момент.

Планируете снять в банкомате крупную сумму? Эта операция может обернуться неожиданными сложностями. Банки уже ввели новые правила, и старые лимиты больше не гарантированы.

Осенью финансовые организации начали пересматривать лимиты выдачи наличных. Причина — усиление борьбы с мошенниками и прямые указания Банка России по управлению рисками. Регулятор даже установил девять новых признаков, по которым операцию могут признать подозрительной. Система заработает в полную силу с самого начала сентября месяца.

Обычный суточный лимит по дебетовой карте колеблется в пределах 100 000–300 000 рублей. Месячный может достигать трех миллионов. Для премиальных клиентов лимит выше. А вот при малейшем подозрении банк способен резко опустить планку до 50 000 рублей на двое суток. Есть и более жесткое ограничение — до 100 000 рублей в месяц. Его применяют к тем, кого уже подозревали в участии в сомнительных схемах.

При этом фиксируют массовые жалобы людей на блокировку счетов. Иногда это происходит просто при попытке снять деньги. Восстановить доступ быстро не всегда получается.

Эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова даёт простой совет: если планируете операцию на сумму от 50 000 рублей, обязательно уточните свой лимит в банке. Это может сэкономить не только нервы, но и время.