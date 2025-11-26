Единственная подводная лодка ВМС Польши вышла из строя во время выхода в море. Субмарина немедленно вернулась в порт.

Польские военные моряки снова остались без подводного флота. Единственная субмарина страны сломалась во время выхода в море.

Во время плавания в надводном положении на подлодке произошла серьезная поломка. Капитан ВМС Дамиан Пшибыш подтвердил, что неисправность полностью исключила возможность продолжения миссии. Экипажу пришлось срочно возвращаться в порт.

Построенная еще в Советском Союзе в 1986 году, субмарина уже давно требует замены. Даже недавний ремонт, который был сделав в минувшем году, не смог решить системные проблемы устаревшего судна. Издание Interia.pl отмечает: техническое состояние лодки сейчас представляет большую опасность для самого экипажа, чем для потенциального противника.

Теперь «Ожел» снова отправят на верфи в Гдыне, принадлежащие оборонному концерну PGZ. Характер последней поломки не разглашается, но ситуация ускорила рассмотрение программы перевооружения. Правительство Польши должно принять решение о закупке новых подлодок в рамках программы Orka. На этот контракт претендуют производители из Италии, Швеции, Германии, Испании, Франции и Южной Кореи.