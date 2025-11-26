Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Юристы оценили спор вокруг скидок и способов оплаты на маркетплейсах
Банки предлагают ограничить скидки, которые маркетплейсы дают при оплате фирменными картами и кошельками. Онлайн-площадки уверяют, что речь идет о нормальной маркетинговой практике. Юристы предупреждают: запрет может ударить по покупателям и изменить правила конкуренции.

Спор вокруг скидок на онлайн-платформах давно назревал, но в октябре он перешел в открытую фазу. Инициатива сенаторов оказалась удобным поводом, чтобы банки и маркетплейсы впервые озвучили претензии публично. В разговоре о «честной цене» сошлось сразу слишком много интересов, и компромисса пока не видно.

Идея сенаторов проста: способ оплаты не должен менять цену товара. Они предлагают ограничить скидки, которые маркетплейсы дают тем, кто платит картой или кошельком, выпущенным самими площадками. Все изменения планируют внести в закон о платформенной экономике, закрепив принцип единой цены для всех пользователей.

Глава Банка России поддержала эту позицию. Она подчеркнула, что выбор покупателя всегда определяется стоимостью товара, а схемы, которые меняют цену через платежный инструмент, могут привести к злоупотреблениям. Впрочем, она уточнила: никто не запрещает бонусы как таковые — важно лишь, чтобы для всех банков оставался ровный доступ к площадкам.

Инициативу продвигают крупнейшие банки. Они утверждают, что маркетплейсы фактически «затягивают» клиентов внутрь своих финансовых сервисов, потому что мгновенная скидка ощущается сильнее, чем кешбэк, который нужно ждать. По оценкам банков, большинство пользователей Ozon и Wildberries выбирают оплату через фирменные карты именно из-за разницы в цене.

Позиция регуляторов пока осторожная. ФАС и Минпромторг не торопятся занимать сторону. В Госдуме же прямо предупредили: если итогом станет рост цен, инициатива будет признана ошибочной.

Маркетплейсы подают ситуацию иначе. Они считают скидки обычным маркетинговым приемом, который работает не хуже любых бонусных программ в банках или дисконтных карт в офлайне. Представители Ozon и Wildberries подчеркивали: пользователь всегда может выбрать оплату любым способом, а скидка — это просто дополнительная возможность. Более того, Ozon даже предлагал другим банкам участвовать в своих акциях на тех же условиях.

Юристы отмечают, что закон о защите прав потребителей не запрещает скидки как элемент программы лояльности, если базовая цена остается честной и не содержит скрытых комиссий. Проблема возникает только тогда, когда покупателю навязывают более дорогой вариант или скрывают, из чего складывается итоговая стоимость.

Юридическая дискуссия упирается в другое — в конкуренцию между банками. Закон запрещает создавать преимущества отдельным игрокам, но доказать нарушение непросто. Нужно показать, что маркетплейс и банк работают на одном рынке, а это сделать сложно.

Последствия запрета могут быть ощутимыми. По оценкам экспертов, маркетплейсы потеряют инструмент, который снижает цену на 15–20%. Сами площадки уверяют: миллионы покупателей используют скидки ежедневно, и если их убрать, товары подорожают, а выгодных предложений станет меньше. В выигрыше окажутся офлайн-сети и крупные банки, которые продолжают продвигать свои карты без ограничений.

На фоне обсуждения появляется и еще один момент — ужесточение регулирования. Уже готовится законопроект со штрафами для платформ, который может вступить в силу в 2027 году. Он вписывается в общую линию государства на системное регулирование цифрового рынка.

Пока спор продолжается, ясно одно: борьба идет не за пару процентов скидки, а за контроль над клиентом и его платежами. И каждое решение здесь отзовется в кошельке покупателя — независимо от того, чью сторону он занимает.

#скидки #банки #маркетплейсы
Источник: pravo.ru
+
Написать комментарий (0)
