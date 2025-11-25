Россия готовит армаду для покорения Арктики. Ледоколы, спасатели и терминалы — страна серьезно намерена освоить Северный морской путь. В ближайшие пять лет Россия планирует построить четыре атомных ледокола и 42 спасательных судна.

Россия начинает масштабное обновление флота для работы в Арктике. Для этого будет построено порядка полусотни новых морских судов, включая атомные ледоколы и спасательные корабли.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о планах по усилению присутствия в северных морях, частью которых и станут четыре новых атомных ледокола, а также сорок два специализированных спасательных судна. Также построят шесть морских терминалов и три аварийно-спасательных центра.

Ещё в августе 2022 года Правительством России был утверждён комплексный план развития Северного морского пути до 2035 года. И часть его уже выполнена: на данный момент построено четыре новых атомных ледокола и два спасательных судна, модернизированы гидрографические суда, запущены спутники для мониторинга ситуации в Арктике.

Чекунков отдельно отметил необходимость обновления торгового флота. Для перевозки грузов, объём которых, как планируется, после 2030 года превысит 100 млн тонн, потребуются десятки новых специализированных судов ледового класса. Речь о газовозах, балкерах и танкерах, способных работать в сложных арктических условиях.

Уже сейчас в эксплуатацию введен терминал «Утренний», а в Мурманске завершили строительство комплекса для перевалки сжиженного природного газа. Эти объекты станут ключевыми точками вдоль Северного морского пути.