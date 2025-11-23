Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
На Dubai Airshow 2025 корпорация AVIC впервые показала беспилотник Wing Loong X, который, по заявлению разработчиков, самостоятельно ищет и поражает подводные лодки.

Dubai Airshow 2025 стал местом, где AVIC впервые показала Wing Loong X — беспилотник, который, по данным разработчиков, сам ищет, преследует и атакует подводные лодки. До этого такие задачи решали только пилотируемые морские самолеты или вертолеты.

Корпорация AVIC представила полноразмерную модель Wing Loong X и заявила, что данный БПЛА способен самостоятельно обнаруживать субмарины, сопровождать и наносить по ним удар. Дрон несет гидроакустические буи, морские датчики и легкие торпеды. Он действует на высоте до 10 километров и может находиться в воздухе до 40 часов, что значительно дольше, чем большинство пилотируемых морских патрульных аппаратов.

Wing Loong X заметно крупнее большинства китайских ударных беспилотников. Размах крыльев превышает 20 метров, а продолжительность полета достигает примерно 40 часов. Такая продолжительность полета важна для поиска подлодок, которые могут уходить от обнаружения часами. Пилотируемые самолеты не могут находиться в районе патрулирования сутками, а беспилотник способен висеть над одним квадратом моря почти двое суток.

Инженеры AVIC не скрывают, что Wing Loong X интегрируется в сетевую систему. То есть он может работать в составе сетевого роя, используя искусственный интеллект для объединения данных гидролокаторов и радаров и принятия решений о наведении с минимальным участием человека.

#китай #беспилотники #dubai airshow #wing loong x
Источник: armyrecognition.com
