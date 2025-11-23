На Dubai Airshow 2025 корпорация AVIC впервые показала беспилотник Wing Loong X, который, по заявлению разработчиков, самостоятельно ищет и поражает подводные лодки.

Dubai Airshow 2025 стал местом, где AVIC впервые показала Wing Loong X — беспилотник, который, по данным разработчиков, сам ищет, преследует и атакует подводные лодки. До этого такие задачи решали только пилотируемые морские самолеты или вертолеты.

Корпорация AVIC представила полноразмерную модель Wing Loong X и заявила, что данный БПЛА способен самостоятельно обнаруживать субмарины, сопровождать и наносить по ним удар. Дрон несет гидроакустические буи, морские датчики и легкие торпеды. Он действует на высоте до 10 километров и может находиться в воздухе до 40 часов, что значительно дольше, чем большинство пилотируемых морских патрульных аппаратов.

Wing Loong X заметно крупнее большинства китайских ударных беспилотников. Размах крыльев превышает 20 метров, а продолжительность полета достигает примерно 40 часов. Такая продолжительность полета важна для поиска подлодок, которые могут уходить от обнаружения часами. Пилотируемые самолеты не могут находиться в районе патрулирования сутками, а беспилотник способен висеть над одним квадратом моря почти двое суток.

Инженеры AVIC не скрывают, что Wing Loong X интегрируется в сетевую систему. То есть он может работать в составе сетевого роя, используя искусственный интеллект для объединения данных гидролокаторов и радаров и принятия решений о наведении с минимальным участием человека.