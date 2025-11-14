NVIDIA работает над кардинальным изменением бизнес-модели в сфере ИИ-серверов. Компания перейдет от поставок отдельных компонентов к продаже готовых систем уровня Level-10.

NVIDIA больше не хочет быть просто поставщиком процессоров для искусственного интеллекта. Компания намерена контролировать весь процесс создания серверных стоек — от чипа до готовой системы.

Традиционная модель NVIDIA выглядела так: компания поставляла ключевые компоненты вроде графических процессоров и материнских плат, а партнеры типа Foxconn или Quanta собирали из них серверные стойки. Теперь этот подход уходит в прошлое.

Согласно информации от аналитиков JPMorgan , NVIDIA переходит к прямым поставкам целых систем. Вместо того чтобы давать партнерам свободу в разработке архитектуры, компания будет предоставлять готовые чертежи. Фактически это означает унификацию дизайна всех ИИ-стоек.

Такой подход уже прослеживался в архитектуре MGX, которая определяет всю физическую и электрическую структуру сервера. Но теперь он распространится на полноценные «фабрики ИИ» — целые серверные стойки.

Главное преимущество — скорость. Время развертывания сократится с 9-12 месяцев до 90 дней. 80% системы будет предварительно разработано и протестировано NVIDIA. Новые архитектуры вроде стоек Rubin/Rubin CPX будут доходить до клиентов значительно быстрее.

Для самой NVIDIA это означает рост маржи — компания будет продавать всю систему, а не отдельные компоненты. Поставщики вроде Wistron сохранят свою роль сборщиков, просто теперь они будут работать по готовым чертежам. Как отмечает представитель Wistron, с точки зрения их бизнеса мало что меняется — работу все равно выполняют они.

NVIDIA официально не подтвердила эти планы. Но если информация верна, компания совершит серьезный переход от бизнеса по продаже чипов к контролю над всей инфраструктурой ИИ.