Самозанятые россияне получат право на оплату больничных листов при условии добровольной уплаты страховых взносов. Пилотный проект планируют запустить с 2026 года.

Правительство разработало механизм оплаты больничных для самозанятых граждан. Система будет работать по принципу добровольного страхования.

Минтруд предлагает два варианта выплат. Первый — 50 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности, второй — 35 тысяч. Соответственно, размер ежемесячного взноса составит 1920 или 1344 рубля.

Чтобы получить право на выплаты, нужно платить взносы не менее полугода. После шести месяцев участия в программе можно рассчитывать на 70% от страховой суммы, через год — на полную выплату. Все взаимодействие с Социальным фондом России будет происходить через мобильное приложение «Мой налог». При расчете пособия учтут и страховой стаж, полученный во время работы по найму.

Эксперимент планируют провести с 2026 по 2028 год. Законопроекты уже приняли в первом чтении. По словам министра труда Антона Котякова, такой подход даст самозанятым возможность социальной защиты без изменения их налогового статуса.

Система добровольных взносов позволит самозанятым получать пособия по временной нетрудоспособности наравне с наемными работниками, но с сохранением гибкости их текущего режима работы.