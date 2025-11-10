АвтоВАЗ завершил проверку ограниченной партии автомобилей Lada Largus.

Вчера буквально многие российские СМИ публиковали информацию, про введение запрета на продажи Lada Largus. И вот сегодня эта история получила развитие. Производитель разобрался в причинах и дал указания дилерам по устранению особенности.

Производитель выяснил, что специальная жидкость от одного поставщика, которая используется в работе клапана, со временем может становиться менее вязкой. Это не поломка, а особенность, которая проявляется не сразу. На практике это означает, что водителю, по сути, нужно немного дольше прогревать автомобиль перед началом движения.

АвтоВАЗ оперативно разработал процедуру корректировки. Дилеры уже получили все необходимые рекомендации. Параллельно налажены поставки новой технической жидкости для замены.

При этом продажи той самой ограниченной партии Largus, которую изъяли в октябре по требованию Росстандарта, уже возобновили. Претензий к безопасности автомобилей нет, вопрос решили на уровне профилактики.