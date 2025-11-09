Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
Компания Honor, судя по всему, развивает успех моделей с повышенной емкостью аккумулятора.

Похоже, стратегия Honor сделать ставку на автономность находит продолжение. Если раньше такие аккумуляторы встречались в основном в бюджетном сегменте, то теперь компания готовит устройство другого уровня.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает: модель Honor GT 2 с гигантской батареей уже вышла на стадию пробного производства. Ее аккумулятор показывает емкость 36,88 Вт·ч — это примерно 9755 мА·ч. После доводки показатель может достичь заветных 10 000 мА·ч.

При этом компания параллельно развивает и линию Power — недавно сертифицированный Honor Power 2 получил батарею на 9886 мА·ч. Выходит, Honor создает сразу два разных смартфона с максимальной автономностью.

Технической основой для таких показателей служат кремний-углеродные аккумуляторы. Эта технология позволяет увеличить емкость без значительного роста размеров.

Характеристики GT 2 выглядят солидно. Устройство, вероятно, получит прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Elite, а в Pro-версии — новейший Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также ожидают 3D-сканер отпечатков и полную защиту от воды по стандартам IP68 и IP69.

Для сравнения: Honor Power 2 использует чип MediaTek Dimensity 8500 и 6,79-дюймовый экран. При толщине всего 8 мм он все равно помещает ту самую массивную батарею.

Honor явно экспериментирует с форматами. Линейка GT предлагает флагманскую производительность и рекордную автономность. Модели Power делают упор на время работы при более доступной цене.

Такой подход может изменить расстановку сил на рынке. Особенно если другие производители последуют примеру Honor и начнут наращивать емкость аккумуляторов в разных ценовых сегментах.

#смартфон #honor #аккумулятор #батарея #автономность
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
2
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
7
Марсианский зонд сделал снимок редкого межзвёздного объекта 3I/Atlas
+
Обнаружена блуждающая планета ведущая себя как звезда — она поглощает 6,6 млрд тонн газа в секунду
+
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
4
Эксперт протестировал функцию «Живой перевод» AirPods от Apple и назвал её минусы
+
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
1
На выставке в Китае назвали цены на перелеты на летающих такси
+
Замечено извержение чёрной дыры ярче 10 триллионов солнц, поглощающую звезду в 30 раз больше Солнца
1
OmniOne предстаивла карманный мини-ПК с клавиатурой под управлением Windows 11
1
В Китае спущен на воду крупнейший авианосец с магнитной катапультой
+
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
4
Канцлер Германии констатировал упадок сталелитейной промышленности в стране
2
Американские эксперты раскрыли главную проблему новейшего бомбардировщика B-21 Raider
+
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
6
Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
+
Компания Oracle Lighting представила первые в мире безлинзовые фары
+
Проект Warhammer MMO прекратил разработку в связи с роспуском студии
+
Германия планирует приобрести до трёх тысяч БМП Boxer
1
Запуск GeForce RTX 50 Super может задержаться до 3 квартала 2026 года
+

Популярные статьи

Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
33
«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
6
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
35
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
+
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
+

Сейчас обсуждают

Dzhereli
19:49
Судя по дизлайкам одни свиньи со своими пылевиками хрюкают.
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
Дмитрий Патрушев
19:41
Чумбан при задержании пытается себя надуть и улететь, как шарик
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Bryant333
19:34
Суй
Криптовалюта Sui показала неожиданный рост на падающем рынке
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
19:33
конечно
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Алескандр Индустриевич
19:28
Пациент Чумбан может укусить при задержании?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
VRoman
19:19
Согласен. Но старые камни без материнок куда девать? Отдельно продавать за 3 копейки?
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
19:17
При сопротивлении -да Ни дня покоя.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Алескандр Индустриевич
19:15
При задержании можно открывать огонь по пациенту транквилизаторами или боевыми?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
VRoman
19:12
Как же неудобно держать в руке эти тонкие телефоны. Но с положительной точки зрения это оставляет место напялить на него толстый чехол для лучшей защиты.
Смартфон Samsung Galaxy S26 станет на 4% тоньше по сравнению с Galaxy S25
Imeron
19:10
А ноут он для статьи откуда взял? Опросите сотрудников, возможно у какой-то уборщицы пропал, надо же заявление в МВД писать по такому поводу. Земля бетоном устройству, его раскурочили, Чимбаликс поста...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter