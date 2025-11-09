Компания Honor, судя по всему, развивает успех моделей с повышенной емкостью аккумулятора.

Похоже, стратегия Honor сделать ставку на автономность находит продолжение. Если раньше такие аккумуляторы встречались в основном в бюджетном сегменте, то теперь компания готовит устройство другого уровня.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает: модель Honor GT 2 с гигантской батареей уже вышла на стадию пробного производства. Ее аккумулятор показывает емкость 36,88 Вт·ч — это примерно 9755 мА·ч. После доводки показатель может достичь заветных 10 000 мА·ч.

При этом компания параллельно развивает и линию Power — недавно сертифицированный Honor Power 2 получил батарею на 9886 мА·ч. Выходит, Honor создает сразу два разных смартфона с максимальной автономностью.

Технической основой для таких показателей служат кремний-углеродные аккумуляторы. Эта технология позволяет увеличить емкость без значительного роста размеров.

Характеристики GT 2 выглядят солидно. Устройство, вероятно, получит прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Elite, а в Pro-версии — новейший Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также ожидают 3D-сканер отпечатков и полную защиту от воды по стандартам IP68 и IP69.

Для сравнения: Honor Power 2 использует чип MediaTek Dimensity 8500 и 6,79-дюймовый экран. При толщине всего 8 мм он все равно помещает ту самую массивную батарею.

Honor явно экспериментирует с форматами. Линейка GT предлагает флагманскую производительность и рекордную автономность. Модели Power делают упор на время работы при более доступной цене.

Такой подход может изменить расстановку сил на рынке. Особенно если другие производители последуют примеру Honor и начнут наращивать емкость аккумуляторов в разных ценовых сегментах.