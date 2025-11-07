В «Справедливой России» предложили ограничить долю товаров собственных марок в магазинах до 25%. Инициатива может вступить в силу в 2026 году. Аналогичное предложение ранее уже звучало от «Руспродсоюза».

Депутаты решили взяться за собственные торговые марки крупных российских продуктовых ритейлеров.

Сергей Миронов и его коллеги из «Справедливой России» подготовили поправки в закон о торговле. Они хотят запретить магазинам иметь больше 25% товаров собственных марок в ассортименте. Если предложение одобрят, новые правила начнут действовать с осени будущего года. А точнее – с 1 сентября.

При этом «Справедливая Россия» — не единственные, кого беспокоит рост СТМ. Еще в сентябре «Руспродсоюз» направлял в правительство похожее предложение. Там тоже настаивали на 25-процентном лимите, но только для продовольственных товаров.

По словам авторов инициативы, доля собственных марок в некоторых сетях уже превышает разумные пределы. Во «Вкусвилле» она достигает 95%, в сети «Да!» — 50%, в «Чижике» — 47%. Даже в «Пятерочке» и «Перекрестке» показатели приближаются к 24%.

«Руспродсоюз» видит в ограничениях способ поддержать национальных производителей и сохранить разнообразие на полках. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков отмечает: по продуктам питания доля СТМ уже вплотную подошла к предлагаемому лимиту и составляет около 25%.

Теперь вопрос в том, получит ли идея поддержку в правительстве.