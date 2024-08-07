Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вредоносный червь CMoon, который распространялся через сайт одной из российских энергетических компаний. Этот зловред способен красть конфиденциальные данные и проводить DDoS-атаки, что ставит под угрозу безопасность пользователей.

В мире киберугроз появляются все более сложные и изощренные методы атак, и новый червь CMoon стал ярким примером этого. Обнаруженный специалистами «Лаборатории Касперского», данный вредоносный программный продукт использует хитроумные подходы для распространения через сайты крупных компаний. Его цель — кража конфиденциальных данных пользователей, что вызывает серьезные опасения в сфере кибербезопасности.

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Недавно «Лаборатория Касперского» сообщила о выявлении нового вредоносного программного обеспечения, получившего название CMoon. Этот червь распространялся через сайт одной из российских энергетических компаний, что делает его особенно опасным для посетителей этого ресурса. Злоумышленники тщательно подготовили атаку, подменив ссылки на скачивание нормативных документов на вредоносные исполняемые файлы. Это указывает на целенаправленность атаки на конкретную аудиторию.

CMoon имеет множество функций, позволяющих ему эффективно красть данные. Он способен искать и отправлять на сервер злоумышленников файлы из таких пользовательских папок, как Desktop, Documents, Photos и Downloads. При этом червь ищет документы, содержащие ключевые слова, такие как «секрет», «служебн» и «парол». Это говорит о том, что атака была нацелена именно на конфиденциальную информацию, что может вызвать серьезные последствия для пользователей.

Кроме того, червь может собирать данные о действиях пользователя, что позволяет ему отслеживать, какие сайты посещает жертва, а также делать скриншоты экрана. Эта функция делает его еще более опасным, так как злоумышленники могут получать полное представление о действиях своих жертв.

Важной особенностью CMoon является его способность собирать данные из веб-браузеров. Он может извлекать сохраненные пароли, файлы cookie, закладки и историю посещений, что дает злоумышленникам доступ к личной информации пользователей. Также червь может собирать данные для автозаполнения форм, включая информацию о кредитных картах, что делает его особенно угрожающим для финансовой безопасности.

Еще одной интересной возможностью червя является мониторинг подключенных USB-накопителей. Это позволяет ему не только красть файлы с внешних носителей, но и заражать их, что увеличивает риск распространения вредоносного ПО на другие компьютеры. Если зараженный накопитель будет подключен к другому устройству, это может привести к новой волне атак.

Атака через сайт энергетической компании подчеркивает важность кибербезопасности для организаций, работающих в критически важных отраслях. Вредоносные программы, подобные CMoon, могут не только угрожать отдельным пользователям, но и ставить под риск целые системы и инфраструктуры. Поэтому важно, чтобы компании принимали меры по защите своих ресурсов и информировали сотрудников о возможных угрозах.

Специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют пользователям быть внимательными при скачивании файлов с интернета и проверять ссылки на безопасность. Установка антивирусного программного обеспечения и регулярное обновление систем также могут помочь защитить устройства от подобных угроз.