Wizards of the Coast анонсировала амбициозный план по выпуску одной-двух видеоигр в год, начиная с конца 2025 года. Президент компании Крис Кокс рассказал о стратегическом курсе на расширение своего присутствия в цифровых играх.

В последние годы видеоигры становятся все более важной частью развлекательной индустрии, и Wizards of the Coast, известная своими настольными играми и ролевыми системами, решила сделать ставку на цифровые форматы. На недавней конференции, посвященной финансовым результатам, президент компании Крис Кокс поделился планами, которые могут изменить ландшафт их бизнеса. С новыми амбициями и привлечением опытных специалистов, Wizards of the Coast нацелена на создание 1-2 игр в год, начиная с конца 2025 года, что свидетельствует о серьезном намерении компании укрепить свои позиции в мире видеоигр.

реклама

На пресс-конференции, состоявшейся в рамках отчета о доходах за второй квартал 2024 года, Крис Кокс заявил о намерении Wizards of the Coast активно развивать свое присутствие в игровой индустрии. Он сообщил, что компания наняла Джона Хайта, опытного специалиста, который ранее работал над известными франшизами, такими как Warcraft, Hearthstone и God of War. Хайт будет заниматься разработкой новых игр, что, по мнению Кокса, идеально соответствует стратегии компании по расширению цифровых брендов.

Wizards of the Coast планирует инвестировать около 125 миллионов долларов ежегодно в развитие видеоигр, что составляет половину общего бюджета компании на капиталовложения. Кокс подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы выпускать одну-две новые игры каждый год, начиная с конца 2025 года или начала 2026 года. Это заявление подчеркивает решимость компании стать значимым игроком на рынке видеоигр.

Кроме того, Кокс отметил, что Wizards of the Coast уже имеет 150 активных проектов, связанных с видеоиграми, которые находятся либо в разработке, либо уже доступны на рынке. Это включает в себя как внутренние разработки, так и партнерства с другими студиями. Кокс уверен, что наличие контроля над своими франшизами позволит компании направлять их развитие в нужное русло и работать с лучшими партнерами в индустрии.

Интересно, что это не первый раз, когда Wizards of the Coast делает акцент на видеоигры. Ранее компания уже анонсировала несколько проектов, связанных с Dungeons and Dragons, однако в прошлом году она была вынуждена отменить пять игр, включая два проекта, находившиеся в разработке. Это создало определенные опасения относительно будущего их видеоигровой стратегии, но недавние заявления Кокса указывают на то, что компания готова двигаться вперед.

В настоящее время Wizards of the Coast владеет несколькими студиями, работающими над различными проектами. Archetype Entertainment разрабатывает научно-фантастическую RPG Exodus, которая обещает быть в духе Mass Effect. Skeleton Key и Atomic Arcade также работают над проектами, включая игру по мотивам GI Joe. Кроме того, Invoke Studios, ранее известная как Tuque, сейчас занимается созданием новой AAA-игры по Dungeons and Dragons на базе Unreal Engine 5.

Кокс также сообщил, что Wizards of the Coast ведет переговоры с различными партнерами о продолжении франшизы Baldur's Gate, после того как студия Larian решила развивать свои проекты самостоятельно. С учетом всех этих инициатив становится очевидно, что Wizards of the Coast намерена занять прочные позиции в индустрии видеоигр.