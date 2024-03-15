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Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
В Сети появился, как утверждается, скриншот из грядущего симулятора жизни The Sims 5 от компании Electronic Arts.

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Эхо утечек, связанных с The Sims 5, также известным как Project Rene, продолжается. Картинка, появившаяся в сети, ошеломила даже самых преданных поклонников серии.

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Впервые мы услышали о Project Rene полтора года назад. Electronic Arts официально анонсировала новую часть во время специального мероприятия Behind the Sims. Тогда сообщалось, что проект все еще находится на ранней стадии разработки. С тех пор объем информации о The Sims 5 увеличился ненамного.

Все, что мы знаем, это то, что «Project Rene станет новым способом игры в The Sims. Мы хотим сделать игру невероятно простой, чтобы вы могли приглашать друзей или присоединяться к ним и испытывать новые функции, истории и испытания», — объяснили разработчики.

Также было объявлено, что следующая часть дебютирует в бесплатной версии и будет существовать параллельно со старой частью (The Sims 4). В последние дни фанаты The Sims получили один, но конкретный повод для беспокойства по поводу предстоящего продолжения всей серии.

Скриншот из The Sims 5 попал в интернет. На нем мы видим силуэты двух персонажей в поистине мультяшно-сказочном стиле. На различных дискуссионных форумах можно прочитать практически только негативные комментарии. Поклонникам культовых Sims этот стиль категорически не нравится. Большинство геймеров надеялись на более правдоподобное представление персонажа. Прежде всего, они мечтали получить графику с гораздо более высоким уровнем реализма по сравнению с почти 11-летней игрой The Sims 4. Однако на данный момент им остается только набраться терпения и дождаться новых официальных материалов от EA Maxis относительно The Sims 5.


#игры #electronic arts #the sims 5 #project rene
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