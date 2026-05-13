Российская сторона не просто предлагает Армении приобрести электроэнергию или обновить устаревшее оборудование — речь идёт о строительстве новой атомной электростанции, мощность которой будет настолько велика, что её хватит на несколько поколений вперёд. Судя по тону заявлений, Москва настроена решительно.
Инициатор — госкорпорация «Росатом». Михаил Калугин, директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа, в интервью ТАСС прямо сказал: «ГК „Росатом“ предлагала Армении проект станции большой мощности, которая, будь на то воля армянского руководства, закрыла бы потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед».
Нынешняя Армянская атомная электростанция представляет собой советский реактор типа ВВЭР-440. Его мощность составляет примерно 470–500 МВт, что обеспечивает около 40% всей электроэнергии в стране. Это единственная атомная станция в регионе, и без неё электричество в домах станет роскошью.Срок службы действующего блока истекает в 2036 году. Если его не заменить, то энергосистема столкнётся с серьёзными проблемами.
В «Росатоме» провели анализ и выяснили, что в Армении наблюдается ежегодный рост потребления электроэнергии на 4–5%. К концу 2030-х годов, по оценкам главы госкорпорации Алексея Лихачёва, может возникнуть нехватка базовой генерации, которая составит примерно один гигаватт. Новая российская атомная электростанция, скорее всего, будет построена по технологии ВВЭР-1200 третьего поколения и сможет полностью покрыть дефицит с избытком.
Но в российском МИДе делают упор не на цифры, а на деньги для простых людей. «АЭС обеспечила бы дешевые тарифы на электричество для конечного потребителя, что подстегнуло бы промышленность», — подчеркнул Калугин. Армения, которая почти всё топливо возит из-за границы, остро нуждается в дешевом киловатте.
Премьер Армении Пашинян не скрывает, что стремится найти лучшее предложение. Американцы уже проявили интерес: во время визита в Ереван вице-президент США озвучил сумму в 9 миллиардов долларов, которая может быть потрачена на установку малых модульных реакторов (SMR). Звучит привлекательно, но технология пока не до конца проработана, а тарифы остаются неизвестными.
У России тесть два преимущества в этой ситуации. Первое — это богатый опыт, который невозможно оспорить. Второе — это политические аспекты: «Трудно представить осязаемую альтернативу нашим гарантиям безопасности», — намекнул Калугин, привязав энергетику к теме ОДКБ. Читай: берете наш реактор — получаете наш зонтик. Идете к американцам — дальше сами.
В Ереване намечается сложный выбор. С одной стороны, можно использовать дешёвую и понятную российскую энергию, но это может привести к геополитическим последствиям. С другой стороны, можно пойти по пути западных экспериментов, но тогда придётся пожертвовать традиционными преимуществами на российском рынке.
В этом контексте многие упускают из виду один важный момент. Москва не только атомную электростанцию ставит на стол. Калугин сообщил о готовности к сотрудничеству в области цифровых технологий. И в этом контексте Армения уже почти определилась с выбором.
В качестве примера можно привести банки. Так, ВТБ (Армения) активно расширяет сеть терминалов для карт «МИР», и за год она увеличилась на 76%. Это имеет большое значение, поскольку 40% туристов в стране — граждане России. Им необходимо оплачивать проживание в отелях, питание в ресторанах, билеты. Без российской платёжной системы туристический сектор может оказаться в затруднительном положении. В настоящее время 98% расчётов между Россией и Арменией осуществляются в рублях и драмах, а доллар и евро практически не используются.
Плюс телемедицина. Ереван и Москва сейчас договариваются о совместной сети — шесть узлов, связь с врачами из России для удаленных армянских регионов. Это не про политику, а про жизнь: когда в горном селе у человека болит сердце, а хороший кардиолог за 300 километров.
Российская сторона чётко и ясно обозначила временные рамки. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что если вопрос не будет решён до конца 2026 года, то возникнет дефицит электроэнергии. Без строительства новой атомной электростанции невозможно развитие промышленности, а существующие заводы будут простаивать.