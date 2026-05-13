Москва предложила Еревану проект атомной электростанции большой мощности, способной обеспечить энергетические потребности республики на десятилетия. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Российская сторона не просто предлагает Армении приобрести электроэнергию или обновить устаревшее оборудование — речь идёт о строительстве новой атомной электростанции, мощность которой будет настолько велика, что её хватит на несколько поколений вперёд. Судя по тону заявлений, Москва настроена решительно.

Инициатор — госкорпорация «Росатом». Михаил Калугин, директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа, в интервью ТАСС прямо сказал: «ГК „Росатом“ предлагала Армении проект станции большой мощности, которая, будь на то воля армянского руководства, закрыла бы потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед».

Нынешняя Армянская атомная электростанция представляет собой советский реактор типа ВВЭР-440. Его мощность составляет примерно 470–500 МВт, что обеспечивает около 40% всей электроэнергии в стране. Это единственная атомная станция в регионе, и без неё электричество в домах станет роскошью.Срок службы действующего блока истекает в 2036 году. Если его не заменить, то энергосистема столкнётся с серьёзными проблемами.

В «Росатоме» провели анализ и выяснили, что в Армении наблюдается ежегодный рост потребления электроэнергии на 4–5%. К концу 2030-х годов, по оценкам главы госкорпорации Алексея Лихачёва, может возникнуть нехватка базовой генерации, которая составит примерно один гигаватт. Новая российская атомная электростанция, скорее всего, будет построена по технологии ВВЭР-1200 третьего поколения и сможет полностью покрыть дефицит с избытком.

Но в российском МИДе делают упор не на цифры, а на деньги для простых людей. «АЭС обеспечила бы дешевые тарифы на электричество для конечного потребителя, что подстегнуло бы промышленность», — подчеркнул Калугин. Армения, которая почти всё топливо возит из-за границы, остро нуждается в дешевом киловатте.

Премьер Армении Пашинян не скрывает, что стремится найти лучшее предложение. Американцы уже проявили интерес: во время визита в Ереван вице-президент США озвучил сумму в 9 миллиардов долларов, которая может быть потрачена на установку малых модульных реакторов (SMR). Звучит привлекательно, но технология пока не до конца проработана, а тарифы остаются неизвестными.

У России тесть два преимущества в этой ситуации. Первое — это богатый опыт, который невозможно оспорить. Второе — это политические аспекты: «Трудно представить осязаемую альтернативу нашим гарантиям безопасности», — намекнул Калугин, привязав энергетику к теме ОДКБ. Читай: берете наш реактор — получаете наш зонтик. Идете к американцам — дальше сами.

В Ереване намечается сложный выбор. С одной стороны, можно использовать дешёвую и понятную российскую энергию, но это может привести к геополитическим последствиям. С другой стороны, можно пойти по пути западных экспериментов, но тогда придётся пожертвовать традиционными преимуществами на российском рынке.

В этом контексте многие упускают из виду один важный момент. Москва не только атомную электростанцию ставит на стол. Калугин сообщил о готовности к сотрудничеству в области цифровых технологий. И в этом контексте Армения уже почти определилась с выбором.

В качестве примера можно привести банки. Так, ВТБ (Армения) активно расширяет сеть терминалов для карт «МИР», и за год она увеличилась на 76%. Это имеет большое значение, поскольку 40% туристов в стране — граждане России. Им необходимо оплачивать проживание в отелях, питание в ресторанах, билеты. Без российской платёжной системы туристический сектор может оказаться в затруднительном положении. В настоящее время 98% расчётов между Россией и Арменией осуществляются в рублях и драмах, а доллар и евро практически не используются.

Плюс телемедицина. Ереван и Москва сейчас договариваются о совместной сети — шесть узлов, связь с врачами из России для удаленных армянских регионов. Это не про политику, а про жизнь: когда в горном селе у человека болит сердце, а хороший кардиолог за 300 километров.

Российская сторона чётко и ясно обозначила временные рамки. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что если вопрос не будет решён до конца 2026 года, то возникнет дефицит электроэнергии. Без строительства новой атомной электростанции невозможно развитие промышленности, а существующие заводы будут простаивать.