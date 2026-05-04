GOTREK
Специалисты назвали девять отраслей экономики России с зарплатами выше 150 тысяч рублей
Многие до сих пор думают, что больше всего в России зарабатывают нефтяники или программисты. Однако данные статистики за февраль 2026 года перевернули привычную картину. Лидером по зарплатам стала отрасль, о которой обычные люди вспоминают в основном на заправке или на бегу в ларьке — табачное производство.

Средняя зарплата в этой сфере, если верить статистикам, достигла 355 тысяч рублей в месяц. Это больше трёх средних зарплат по стране. Это уровень топ-менеджеров высокого полёта.

Эксперты объясняют данное явление просто: маржа у табачных изделий космическая, а работать там осталось не так много людей, как раньше. Тех, кто умеет управлять современными линиями, — единицы. Вот компании и соревнуются, кто больше предложит. Плюс акцизы, кстати, свою роль тоже играют — большой денежный поток требует дорогой бухгалтерии и риск-менеджмента. Изображение - Leonardo

Финансисты и страховщики не отстают, но здесь уже не так ярко. В банках и страховых домах средняя зарплата — чуть выше 217 тысяч. В нефтегазе — около 207 тысяч. В IT столько же — программисты наконец сравнялись с «трубой» по оплате.

Интересно, что в эту же компанию неожиданно ворвались пилоты и авиаинженеры. Отрасль воздушного и космического транспорта даёт в среднем 205 тысяч рублей. Похоже, что огромные заказы для Объединённой авиастроительной корпорации дотянулись и до зарплат обычных специалистов.

Получает ниже 200 тысяч, но далеко не бедно живут люди из международных организаций — если верить цифрам, это 182 тысячи. Следом идут те, кто добывает металлические руды — около 168 тысяч. И замыкают список высокой зарплаты (выше 150 тысяч рублей) — научные сотрудники и работники производств нефтепродуктов.

Да, учёные наконец появились в сводках, это радует. Правда, скорее всего, речь идёт о прикладных областях — химия, биотех, новые материалы. Фундаментальная наука, увы, там не всегда светится.

Но настоящий сюрприз — не табак и не космос. Если посмотреть на динамику роста, а не на абсолютные цифры, сельское хозяйство.

За последние девять месяцев 2025 года зарплаты в АПК выросли на 14,3%. Для сравнения: средний рост по экономике — 8–9%. Казалось бы, при чём тут агроном? Но сегодняшний агроном — это человек в футболке с надписью «Smart Farm», который знает, что такое точное земледелие, умеет запускать дроны и настраивать датчики влажности.

За год зарплата толкового агронома подскочила на 39%, почти в полтора раза. И сейчас хороший специалист в поле (сидя в кондиционированной кабине трактора с автопилотом) получает спокойно 120 тысяч. А руководитель направления или семеновод может просить и все 250–300 тысяч.

Кадровики из крупного агрохолдинга рассказывают: «Мы сейчас охотимся за выпускниками Тимирязевки, как пять лет назад за фронтендерами. Предлагаем 180 на старте + жилье. И всё равно не хватает».

Конечно, вся эта статистика — как средняя температура по больнице. Когда пишут, что в табачной отрасли платят 355 тысяч, это не значит, что уборщица на фабрике получает столько же. Просто гендиректор получает 5 миллионов, а технолог — 70, и вот математическое среднее.

Реальные доходы большинства людей в этих отраслях раза в два-три ниже «средних по больнице». Но сам факт, что девять (!) отраслей перешагнули отметку в 150 тысяч, говорит о том, что деньги в стране есть. Вопрос в том, куда они текут.

Если вам предлагают идти в IT — не спешите отказываться. Но и не думайте, что это единственная дорога в «светлое будущее». Сегодняшние тренды такие:

Табачное производство — деньги огромные, но морально тяжело 

Финансы — стабильно, понятно, но тоже душновато.

Сельское хозяйство — самый быстрый рост. И там сейчас дичайшая нехватка толковых людей.

Нефть и газ — не обеднеют, но и бешеного роста ждать не стоит.

Самый интересный путь — это пойти в биотехнологии или агроинженерию. Там сейчас платят как в хорошем IT, а конкуренция пока в разы ниже.

#россия #финансы #промышленность #история #статистика #общество #зарплата
Источник: ura.news
