10-тонный электропогрузчик использует сменные батареи для непрерывной работы. Пока одна установка питает двигатель, вторая подзаряжается, что исключает длительные простои.

Могилёвский автомобильный завод (МоАЗ) — имя, которое в мире ассоциируется с исполинскими машинами для рудников и карьеров. Его новый флагман — первая полностью электрическая погрузочно-доставочная машина МоАЗ-4057. В 2025 году она вышла на самый важный этап — полигонные испытания.

Это проект, стартовавший ещё в 2023 году. Работа шла чётко и без лишней спешки, что говорит о серьёзности намерений:

2023: Старт. Инженеры и конструкторы сели за чертежи.

2024: Виртуальная реальность. Проект обрёл форму в цифровых моделях и прототипах.

2025: Металл и испытания. Рождение первых «железных» образцов и момент истины на полигоне.

Именно сейчас, на испытательной площадке, теория сталкивается с практикой. Инженеры в режиме реального времени проверяют, как машина ведёт себя в условиях, максимально приближенных к будущей работе, насколько она манёвренна, какова реальная энергоэффективность, как «дышат» системы под нагрузкой. Завод предложил по-настоящему инновационное для тяжёлой техники решение: систему сменных аккумуляторных модулей.

Пока один комплект батарей питает погрузчик во время смены, второй уже заряжается на станции. Это решение снимает главную «головную боль» — длительные простои для зарядки. Замена модуля занимает минуты, что теоретически позволяет технике работать в режиме 24/7. Для складов, логистических хабов и крупных заводов это не просто экология, а прямая экономия и рост эффективности. Грузоподъёмность машины 10 тонн. Конструкция должна выдерживать пыль цехов, неровности заводских дворов и интенсивную, почти беспрерывную работу.