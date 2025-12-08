Сайт Конференция
gotreksson
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
ТАСС: зенитная ракетная система С-400 "Триумф" превосходит американский комплекс MIM 104 Patriot PAC 3 по показателям мобильности, а также номенклатуре поражаемых целей. Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)

Свежий аналитический обзор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), вносит ясность в давнее соперничество двух флагманов ПВО: российского С-400 «Триумф» и американского MIM-104 Patriot PAC-3. Согласно исследованию, ключевое и «кардинальное» преимущество российской системы кроется не в заявленной дальности, а в оперативной мобильности и тактической гибкости.

Основной вывод аналитиков звучит однозначно: при сопоставимой транспортной скорости на марше, именно скорость развёртывания становится решающим фактором в динамичном воздушном бою. Здесь С-400 демонстрирует подавляющее превосходство.

Комплекс способен развернуться из походного положения в боевое и быть готовым к открытию огня всего за 5 минут. Это позволяет быстро менять позицию, реализуя доктрину «выстрелил-ушел», что критически важно для выживаемости системы в условиях подавления ПВО противника.

Процедура приведения американского комплекса в боевую готовность занимает 25 минут – в пять раз дольше. В реалиях современного конфликта, где атака может быть стремительной и неожиданной, такое временное окно представляет собой значительную уязвимость.Это различие не просто техническая деталь, а фундаментальный тактический разрыв. С-400 получает возможность действовать более агрессивно и непредсказуемо, в то время как Patriot на длительное время «прикован» к месту, становясь потенциальной целью.

Второе кардинальное отличие, выделенное экспертами ЦАМТО, лежит в архитектуре пусковых установок и возможностях поражения целей. С-400 «Триумф» использует установки вертикального пуска (УВП). Ракета стартует вертикально, а затем наводится на цель, уже находящуюся в любой точке горизонта. Это обеспечивает круговой, 360-градусный сектор обстрела без необходимости физического разворота самой установки. Комплекс может мгновенно реагировать на угрозы с любого направления.Patriot PAC-3 оснащён наклонными пусковыми установками. Для перенацеливания в новый сектор необходимо физически развернуть пусковую установку в нужном направлении. Это не только отнимает драгоценное время, но и ограничивает одновременное реагирование на угрозы с разных направлений, требуя более сложного и многочисленного расположения батарей для обеспечения круговой обороны.

Анализ также подтверждает, что С-400 сохраняет своё преимущество в широте охвата типов целей. Комплекс изначально проектировался для борьбы со всем спектром современных воздушных угроз: от стратегических бомбардировщиков, истребителей пятого поколения и самолётов ДРЛО до баллистических и крылатых ракет. Patriot PAC-3, особенно в своей последней модификации, также обладает мощными противоракетными возможностями, но изначальная архитектура С-400 обеспечивает ему более высокую степень универсальности в одном комплексе.Эксперты ЦАМТО приходят к заключению: несмотря на внешнюю схожесть как мобильных систем ПВО большой дальности, С-400 «Триумф» обладает значительным качественным превосходством над Patriot PAC-3 в ключевых для современного боя параметрах – оперативности развёртывания и тактической гибкости применения.

Это превосходство трансформирует роль комплекса на поле боя. С-400 становится не просто статичным «щитом», а высокоманевренным инструментом, способным быстро перебрасываться на угрожаемые направления, организовывать подвижные зоны ПВО и диктовать свои условия в противовоздушной борьбе. В то время как Patriot остаётся мощной, но более инерционной системой, требующей заблаговременного и статичного размещения. Данный анализ подтверждает, что в дуэли двух технологических титанов решающее слово может остаться за тем, кто способен действовать быстрее и гибче.

#военная техника #военные технологии #вооружение #пво #сравнение #впк #зрк #с-400 &quot;триумф&quot; #цамто #mim-104 patriot pac-3
Источник: tass.ru
1
Показать комментарии (1)
Сейчас обсуждают

..[StyX]...
07:34
Я подобное еще в 2004-2005 далеком делал. На 6800gt нвидии. Ее радиатор в кожух упрятал, трубки вывел. В трубки антифриз. И трубки на балкон. А там зима, тогда зимы хоть на зимы похожи были, хорошо мо...
Тодд Говард раскрыл масштабы работ Bethesda: студия «делает кучу игр и разных вещей»
Любое Имя
07:22
Тут зрк Патрион ,нужно сравнивать с 300
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
zukoZL
07:02
ии пишет про ии в чс
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
Хвост ушастый
05:22
пересмотрел три раза - это новый канон, впечатляет не хуже как чужой против хищника, тот мне очень зашел.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
Garthar
04:11
Ага и практически любое ДТП минус машина.
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
DeaDragon
02:57
Молодец Автор. А то всё какая то муть, которая творится за границей.
На Урале запущен новый цех по производству титана
syberroma
02:09
Мне лично фильм понравился, ожидал худшего.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
E. S.
01:01
Ожидаемо, кэптан!
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
linux4ever
23:56
Сейчас прибегут поциэнты и скажут, что path tracing это революция, а ты амудятел:
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
D0C
23:36
"Где взять полную, проверенную и структурированную энциклопедию знаний, чтобы разобраться, как починить устройство" Совсем дурак что ли?
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
