ТАСС: зенитная ракетная система С-400 "Триумф" превосходит американский комплекс MIM 104 Patriot PAC 3 по показателям мобильности, а также номенклатуре поражаемых целей. Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)

Свежий аналитический обзор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), вносит ясность в давнее соперничество двух флагманов ПВО: российского С-400 «Триумф» и американского MIM-104 Patriot PAC-3. Согласно исследованию, ключевое и «кардинальное» преимущество российской системы кроется не в заявленной дальности, а в оперативной мобильности и тактической гибкости.

Основной вывод аналитиков звучит однозначно: при сопоставимой транспортной скорости на марше, именно скорость развёртывания становится решающим фактором в динамичном воздушном бою. Здесь С-400 демонстрирует подавляющее превосходство.

Комплекс способен развернуться из походного положения в боевое и быть готовым к открытию огня всего за 5 минут. Это позволяет быстро менять позицию, реализуя доктрину «выстрелил-ушел», что критически важно для выживаемости системы в условиях подавления ПВО противника.

Процедура приведения американского комплекса в боевую готовность занимает 25 минут – в пять раз дольше. В реалиях современного конфликта, где атака может быть стремительной и неожиданной, такое временное окно представляет собой значительную уязвимость. Это различие не просто техническая деталь, а фундаментальный тактический разрыв. С-400 получает возможность действовать более агрессивно и непредсказуемо, в то время как Patriot на длительное время «прикован» к месту, становясь потенциальной целью.

Второе кардинальное отличие, выделенное экспертами ЦАМТО, лежит в архитектуре пусковых установок и возможностях поражения целей. С-400 «Триумф» использует установки вертикального пуска (УВП). Ракета стартует вертикально, а затем наводится на цель, уже находящуюся в любой точке горизонта. Это обеспечивает круговой, 360-градусный сектор обстрела без необходимости физического разворота самой установки. Комплекс может мгновенно реагировать на угрозы с любого направления. Patriot PAC-3 оснащён наклонными пусковыми установками. Для перенацеливания в новый сектор необходимо физически развернуть пусковую установку в нужном направлении. Это не только отнимает драгоценное время, но и ограничивает одновременное реагирование на угрозы с разных направлений, требуя более сложного и многочисленного расположения батарей для обеспечения круговой обороны.

Анализ также подтверждает, что С-400 сохраняет своё преимущество в широте охвата типов целей. Комплекс изначально проектировался для борьбы со всем спектром современных воздушных угроз: от стратегических бомбардировщиков, истребителей пятого поколения и самолётов ДРЛО до баллистических и крылатых ракет. Patriot PAC-3, особенно в своей последней модификации, также обладает мощными противоракетными возможностями, но изначальная архитектура С-400 обеспечивает ему более высокую степень универсальности в одном комплексе. Эксперты ЦАМТО приходят к заключению: несмотря на внешнюю схожесть как мобильных систем ПВО большой дальности, С-400 «Триумф» обладает значительным качественным превосходством над Patriot PAC-3 в ключевых для современного боя параметрах – оперативности развёртывания и тактической гибкости применения.

Это превосходство трансформирует роль комплекса на поле боя. С-400 становится не просто статичным «щитом», а высокоманевренным инструментом, способным быстро перебрасываться на угрожаемые направления, организовывать подвижные зоны ПВО и диктовать свои условия в противовоздушной борьбе. В то время как Patriot остаётся мощной, но более инерционной системой, требующей заблаговременного и статичного размещения. Данный анализ подтверждает, что в дуэли двух технологических титанов решающее слово может остаться за тем, кто способен действовать быстрее и гибче.