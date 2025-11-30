Эксперты сомневаются в готовности технологии, но сам факт разработки показывает направление военной стратегии Китая — ставку на автономные системы и асимметричные ответы на угрозы.

На Дубайском авиасалоне 2025 года Китай представил оружие, способное переписать правила подводного боя. Автономный беспилотник Wing Loong X заявлен как первый в мире аппарат, способный самостоятельно находить и уничтожать подводные лодки. Если эти возможности подтвердятся, мир столкнется с новой эрой морских сражений, где искусственный интеллект будет принимать смертоносные решения без участия человека.

При размахе крыльев более 20 метров Wing Loong X обладает ключевым преимуществом — способностью патрулировать воздушное пространство до 40 часов на высоте 10 км. Для пилотируемых самолетов типа американского P-8 Poseidon такие показатели недостижимы — ограничения человеческого организма и стоимость полета в десятки тысяч долларов в час, делают их миссии значительно короче. Дрон способен сбрасывать гидроакустические буи — плавающие датчики, которые прослушивают подводное пространство. Ранее это была исключительная прерогатива пилотируемых самолетов. Китай заявляет, что дрон с помощью бортового искусственного интеллекта может анализировать акустические данные в реальном времени, отличая шумы китов и судов от шумов подводных лодок. Согласно отчетам, Wing Loong X может так же нести легкие противолодочные торпеды.

Если это правда, он завершает цикл «обнаружение-уничтожение» без вмешательства человека, автономно принимая решение об атаке на идентифицированную цель. Рой из 40 таких дронов может создать постоянную зону акустического контроля над стратегически важными районами Южно-Китайского моря, делая подводные маневры крайне рискованными. При стоимости пилотируемого противолодочного самолета около 220 миллионов долларов и необходимости содержания экипажа из 10-12 человек, китайский дрон предлагает принципиально иной подход. Более дешевый в производстве и эксплуатации, он может рассматриваться как частично расходный материал в случае военного конфликта.

Но эта система встречает и серьезную критику, особенно в области этики и надежности. Противолодочная борьба — это не точная наука, а скорее искусство, полное неоднозначностей. Высококвалифицированные операторы на самолетах типа P-8 годами учатся отличать реальную угрозу от акустических миражей. Передача этой задачи алгоритму, который должен корректно объединять данные радара, сонара и других систем, чревата катастрофическими ошибками — например, атакой на гражданское судно или охраняемый вид морских млекопитающих.

Заявление о том, что Китай решил эти фундаментальные проблемы, представляет собой колоссальный технологический скачок. Однако эксперты напоминают, что Китай известен демонстрацией концептов и прототипов задолго до появления их полностью функциональных серийных образцов. Даже если Wing Loong X сегодня является в большей степени прототипом или «демонстратором технологии», его презентация отправляет миру четкий сигнал. Китай воспринимает подводные угрозы как ключевой вызов и вкладывает значительные ресурсы в асимметричный и технологичный ответ.