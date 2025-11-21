Сайт Конференция
gotreksson
The National Interest: российская гидроакустическая система «Гармония» сделает океаны «прозрачными»
Его главная задача — защита российских атомных подводных лодок с ядерными ракетами

В геополитике, как и в океанских глубинах, тишина часто бывает обманчива. Одним из таких ключевых театров является Арктика и прилегающие к российскому Северу моря, где, по мнению западных аналитиков, разворачивается новая, невидимая миру битва за подводный контроль. Центральным персонажем этой драмы стала новейшая российская система гидроакустического слежения «Гармония», которая, как полагают, способна кардинально изменить баланс сил. Как заявил в своей статье для издания The National Interest военный эксперт Джеймс Холмс, США теперь потребуются собственные передовые разработки, чтобы «дать отпор» России, в арсенале которой появился этот мощный инструмент.

Согласно оценке Холмса, назначение системы «Гармония» — фундаментально изменить ситуацию в зонах российского влияния. Это комплекс для обнаружения, отслеживания и классификации подводных, надводных и, возможно, воздушных целей. Но его главная стратегическая задача — защита атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). «Гармония» призвана стать их щитом.

Система действует как гигантский подводный «радар». Она интегрирует данные от сети стационарных гидроакустических постов, буев, подводных беспилотных аппаратов и спутников. Чем больше таких элементов в системе, тем плотнее и эффективнее ее «покрывало». По мнению Холмса, благодаря «Гармонии» океаны для ВМФ ФР могут стать «прозрачными». Это означает, что американские и натовские подлодки, которые десятилетиями считались королями скрытности, теряют свое ключевое преимущество. Подход к охраняемым российским водам больше не будет безнаказанным.

Анализ Холмса содержит тревожный для Вашингтона исторический параллелизм. «Для нас, ветеранов Холодной войны, это словно возвращение в 1980-е», — констатирует эксперт. Тогда, в ответ на растущую мощь советского подводного флота, ВМС и Корпус морской пехоты США разработали агрессивную Морскую стратегию. Ее суть заключалась в проецировании силы прямо к порогу противника. Авианосные ударные группы и десантные соединения должны были прорываться в советские территориальные воды — Баренцево, Норвежское, Охотское моря — чтобы наносить удары по береговой инфраструктуре, авиабазам и, что самое главное, охотиться на советские ПЛАРБ прямо в районах их боевого патрулирования. Это была стратегия «контроля моря» через прямое давление.

Однако как подчеркивает Холмс, сегодня ситуация для Запада выглядит сложнее. У современной России, в отличие от СССР, «намного больше шансов в блокировании доступа к своим прибрежным территориям». И на то есть две основные причины.

Во-первых, технологическое превосходство в зоне запрета доступа: «Гармония» лишь один элемент сложной системы, она работает в связке с противокорабельными ракетами («Бастион», «Бал»), подводными лодками нового поколения («Ясень-М») и морской авиацией. Попытка прорвать такую оборону будет стоить огромных потерь.

Во-вторых, фокус на асимметричные ответы: Россия сделала ставку не на гонку авианосцев, а на разработку систем, которые делают прибрежные воды неприступными для флотов вероятного противника.

Это означает новую область противостояния: уничтожение или нейтрализация подводных датчиков и беспилотников, кибератаки на центры обработки данных, использование подводных роботов для саботажа. Противостояние в толще воды превратится в сложную, многоуровневую шахматную партию, где победа будет зависеть от способности «ослепить» оппонента и сохранить собственное «зрение».

Подытоживая свою мысль, Джеймс Холмс приходит к неутешительному для Пентагона выводу: ВМС США должны заново научиться защищать себя, вернув доступ к побережью Евразии. Это требование означает необходимость фундаментального пересмотра доктрины, техники и тактики. США придется инвестировать в новые технологии: разрабатывать более бесшумные подлодки, собственные расширенные системы подводного наблюдения, средства противодействия подобным «Гармонии» комплексам. И готовиться к высокоинтенсивному конфликту, где теперь потери будут считаться неизбежными.

#вмс сша #арктика #вмф россии #впк россии #гонка вооружений #ясень-м #баренцево море #пларб #охотское море #the national interest
Сейчас обсуждают

ФельдшеR
08:00
Олигархов дро чат как надо - ты не переживай. А действительно ради победы можно и еще налогов ввести. Да и олигархи - только при сегодняшнем строе и в нынешней РФ - олигархи. Не будет России, будут та...
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ФельдшеR
07:45
Конечно вспоминаю как моя Вега все Шарпы с Сонями и пр. хренью по звуку в те времена уделывала. Да ни, ни вымерли ни предтечи, ни технологии. А Россия и при СССР Россией была. Ты просто не в курсе.))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
aoxoa1
07:41
Орешки и подшипники на озоне конечно дешевле чем на яме. По поводу озу, до недавнего времени, спорно, тк там были промо с рулетки которыми можно до 10% сбить цену. Допустим 3 недели назад когда уже во...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
aoxoa1
07:36
Че вам на зионах то не играется уже? У меня собран для сада комплект на 2667v2 - вполне хватает для потребностей пожамкать старые-добрые игры. С печ750ти-2. Памяти вообще 64, то есть это не ограничив...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ФельдшеR
07:35
У меня под носом бомжи под мостами не ночуют, я могу свободно перемещаться по любому городу и его любому району, военных в города для разгона протестующих не вводят. Да и в целом красивей, чище, лучше...
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
[IRanPast]
07:33
По деньгам - это европейский план, а не план штатов
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
Cowboy Huggies
07:31
Вот кто всю оперативную память скупил. Жулики и мошенники.
Мошенники используют ИИ для создания мнимых повреждений автомобиля на фото для выплаты по ОСАГО
Александр Челомин
07:18
Что-то мне напоминает Ладу Калина...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Megard
07:18
Правильно, на войну надо денежки, с олигархов попробуй их получи а тут легко
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Эдуард Кузнецов
07:04
Что тебя США так волнуют? Под носом уже разгляди наконец, что происходит.
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
