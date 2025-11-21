Его главная задача — защита российских атомных подводных лодок с ядерными ракетами

В геополитике, как и в океанских глубинах, тишина часто бывает обманчива. Одним из таких ключевых театров является Арктика и прилегающие к российскому Северу моря, где, по мнению западных аналитиков, разворачивается новая, невидимая миру битва за подводный контроль. Центральным персонажем этой драмы стала новейшая российская система гидроакустического слежения «Гармония», которая, как полагают, способна кардинально изменить баланс сил. Как заявил в своей статье для издания The National Interest военный эксперт Джеймс Холмс, США теперь потребуются собственные передовые разработки, чтобы «дать отпор» России, в арсенале которой появился этот мощный инструмент.

Согласно оценке Холмса, назначение системы «Гармония» — фундаментально изменить ситуацию в зонах российского влияния. Это комплекс для обнаружения, отслеживания и классификации подводных, надводных и, возможно, воздушных целей. Но его главная стратегическая задача — защита атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). «Гармония» призвана стать их щитом.

Система действует как гигантский подводный «радар». Она интегрирует данные от сети стационарных гидроакустических постов, буев, подводных беспилотных аппаратов и спутников. Чем больше таких элементов в системе, тем плотнее и эффективнее ее «покрывало». По мнению Холмса, благодаря «Гармонии» океаны для ВМФ ФР могут стать «прозрачными». Это означает, что американские и натовские подлодки, которые десятилетиями считались королями скрытности, теряют свое ключевое преимущество. Подход к охраняемым российским водам больше не будет безнаказанным.

Анализ Холмса содержит тревожный для Вашингтона исторический параллелизм. «Для нас, ветеранов Холодной войны, это словно возвращение в 1980-е», — констатирует эксперт. Тогда, в ответ на растущую мощь советского подводного флота, ВМС и Корпус морской пехоты США разработали агрессивную Морскую стратегию. Ее суть заключалась в проецировании силы прямо к порогу противника. Авианосные ударные группы и десантные соединения должны были прорываться в советские территориальные воды — Баренцево, Норвежское, Охотское моря — чтобы наносить удары по береговой инфраструктуре, авиабазам и, что самое главное, охотиться на советские ПЛАРБ прямо в районах их боевого патрулирования. Это была стратегия «контроля моря» через прямое давление.

Однако как подчеркивает Холмс, сегодня ситуация для Запада выглядит сложнее. У современной России, в отличие от СССР, «намного больше шансов в блокировании доступа к своим прибрежным территориям». И на то есть две основные причины.

Во-первых, технологическое превосходство в зоне запрета доступа: «Гармония» лишь один элемент сложной системы, она работает в связке с противокорабельными ракетами («Бастион», «Бал»), подводными лодками нового поколения («Ясень-М») и морской авиацией. Попытка прорвать такую оборону будет стоить огромных потерь.

Во-вторых, фокус на асимметричные ответы: Россия сделала ставку не на гонку авианосцев, а на разработку систем, которые делают прибрежные воды неприступными для флотов вероятного противника.

Это означает новую область противостояния: уничтожение или нейтрализация подводных датчиков и беспилотников, кибератаки на центры обработки данных, использование подводных роботов для саботажа. Противостояние в толще воды превратится в сложную, многоуровневую шахматную партию, где победа будет зависеть от способности «ослепить» оппонента и сохранить собственное «зрение».

Подытоживая свою мысль, Джеймс Холмс приходит к неутешительному для Пентагона выводу: ВМС США должны заново научиться защищать себя, вернув доступ к побережью Евразии. Это требование означает необходимость фундаментального пересмотра доктрины, техники и тактики. США придется инвестировать в новые технологии: разрабатывать более бесшумные подлодки, собственные расширенные системы подводного наблюдения, средства противодействия подобным «Гармонии» комплексам. И готовиться к высокоинтенсивному конфликту, где теперь потери будут считаться неизбежными.