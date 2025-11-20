На поддержку предприятия, ранее принадлежавшего General Motors, направят 37,1 млрд рублей, тогда как бывший завод Volkswagen получит инвестиции в размере около 50,6 млрд.

В российском автопроме открывается новая глава, ключевыми героями которой стали предприятия, еще недавно считавшиеся символами ушедшей эпохи международной кооперации. Бывшие заводы Volkswagen в Калужской области и General Motors в Санкт-Петербурге, несколько лет простаивавшие после ухода западных концернов, получат масштабное финансовое оздоровление. Общий объем инвестиций в их перезапуск и развитие оценивается почти в 90 миллиардов рублей.

Завод General Motors в промзоне «Шушары» в Санкт-Петербурге, некогда выпускавший Chevrolet Cruze и Opel, не работал с 2015 года. Причина — стратегическое решение американского концерна свернуть производство в России. Долгие годы современные цеха простаивали, являясь наглядным примером сложностей, с которыми столкнулся российский авторынок. Переломный момент наступил в начале 2025 года, когда предприятие перешло в собственность компании «Арт-финанс», которая дала заводу новое имя — «Автомобильный завод АГР». Именно эта компания стала получателем государственной поддержки. Согласно данным, на перезапуск и модернизацию площадки будет направлено 37,1 миллиарда рублей. Уже в начале 2026 года с конвейера обновленного завода должны сойти первые автомобили. При этом общий объем инвестиций рассчитан на долгосрочную перспективу — в течение 15 лет он достигнет 46,43 миллиарда рублей.

История калужской площадки Volkswagen оказалась более драматичной: немецкий концерн ушел в 2023 году на фоне геополитических событий. Однако и для него нашлось решение. Инвестиции в бывший завод Volkswagen составят около 50,6 миллиарда рублей, что делает этот проект крупнейшим в данном пакете мер поддержки. Важно, что планы по калужской площадке выходят далеко за рамки просто сборки автомобилей. Согласно стратегии, здесь будет развернуто многопрофильное производство, включающее выпуск автомобилей (вероятно, под новыми брендами или в рамках партнерства с китайскими/российскими компаниями), производство автокомпонентов и выпуск электроники.

Такой подход превращает завод из чисто сборочного предприятия в полноценный промышленный хаб. Производство ключевых компонентов — двигателей и трансмиссий — является краеугольным камнем для обеспечения независимости российского автопрома от импортных поставок.

Несмотря на оптимистичные планы, перед новыми владельцами стоят серьезные задачи. Необходимо не только переоборудовать линии под новые модели, но и наладить устойчивые цепочки поставок комплектующих, решить кадровые вопросы (вернуть и обучить специалистов), а также разработать конкурентные продукты, которые будут востребованы потребителем. Но выделение почти 90 миллиардов рублей — это мощный сигнал, свидетельствующий о высокой степени уверенности в успехе данных проектов.