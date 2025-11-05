В авиамузее на аэродроме Орешково в Калужской области после двухлетней реставрации представили редкий советский самолёт-разведчик МиГ-15Рбис (борт №940)

В Калужской области, на аэродроме Орешково, произошло событие, значимое для всех ценителей истории отечественной авиации. Завершена масштабная реставрация редчайшего самолета-разведчика МиГ-15Рбис. Эта легендарная машина, прошедшая сложный путь длиною в семь десятилетий, теперь стала центральным экспонатом активно развивающегося Музея реактивной авиации. Особенность этого музея в том, что его экспонаты — не просто статичные макеты, часть из них поддерживается в лётном состоянии.

МиГ-15Рбис — это узкоспециализированный инструмент воздушной разведки. Созданный на базе МиГ-15бис, самолет получил серьезные изменения. Главное его оружие — не пушки, а фотоаппараты. На нём были установлены аэрофотоаппараты АФА-21 и АФА-39, позволявшие с высоты от 2 до 10 километров вести детальную фотосъемку полосы земли шириной до 4,5 км. Чтобы увеличить продолжительность и дальность полета для выполнения сложных разведывательных миссий, конструкторы оснастили самолет подвесными топливными баками. Это была одна из первых в СССР массовых серий реактивных разведчиков. Всего на Горьковском авиазаводе №21 было выпущено 364 такие машины, что делает каждый уцелевший экземпляр бесценным.

Судьба этого конкретного МиГ-15Рбис, бортовой номер 940, весьма непроста. Сошедший с конвейера в 1955 году, он начал службу в авиации Военно-морского флота СССР. Позднее, уже в роли «летающего учебного пособия», он готовил новые кадры в стенах Ейского военно-авиационного училища.

После списания, как и сотням других машин, ему грозила участь быть разрезанным на металлолом. Но здесь вмешался случай. Самолет стал предметом бартерной сделки и в итоге, более чем на 30 лет обрел пристанище на частном участке жителя станицы Должанская — Александра Емцева. Десятилетия он простоял под открытым небом, пока его не обнаружили энтузиасты. В 2023 году началась операция по спасению. Самолет был аккуратно разобран и транспортирован в Калужскую область, где команда реставраторов музея в Орешково взялась за реставрацию.

Процесс восстановления занял два года. Это была не просто сборка и покраска. Специалистам предстояло вернуть исторический облик машине, чья оригинальная конструкция была скрыта под слоями краски и последующих модификаций.

Именно в ходе работ реставраторы сделали несколько открытий. Под наслоениями краски проступил первоначальный бортовой номер «940», что позволило точно установить часть биографии самолета. Но главной находкой стала уникальная инженерная доработка: оказалось, что в конструкции этого МиГ-15Рбис для размещения дополнительной фотоаппаратуры была использована ниша посадочной фары. Фотоаппарат вместо посадочной фары — такое решение красноречиво говорит о приоритетах разведывательных миссий и о находчивости советских инженеров. Сегодня отреставрированный МиГ-15Рбис занимает почетное место в экспозиции музея в Орешково. Его восстановление — это не просто пополнение коллекции. Это акт сохранения памяти о техническом гении целой эпохи, об инженерах, конструкторах и летчиках, которые создавали и поднимали в небо эти крылатые машины.