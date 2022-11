Поверхность Венеры на 80 процентов состоит из затвердевшей вулканической породы.

Новое исследование Института космических исследований имени Годдарда было направлено на изучение поверхности Венеры и установление причины "апокалипсиса" на второй планете от Солнца. Полученные данные указывают на то, что на планете Венера вулканическая активность длилась миллионы лет и всё это привело к тому, что некогда водный мир с органической жизнью превратился в негостеприимный адский "камень", который мы видим сегодня.

Венера считается планетой-сестрой Земли, потому что планеты имеют схожие размеры и плотность, но природные условия на поверхности "Зелёной планеты" кардинально отличаются. Атмосфера Венеры более чем в 90 раз плотнее земной и состоит в основном из углекислого газа. Планета страдает от безудержного парникового эффекта со средней температурой поверхности 462 градуса по Цельсию.

Сообщается, что ученые сосредоточили свое внимание на эффектах «крупных магматических провинций» или LIP, которые являются результатами широко распространенной вулканической активности. На Земле этот эффект длился тысячи лет и был причиной большего количества массовых вымираний, чем от столкновений с астероидами. В те времена на Земле образовывались участки с вулканической породой на более 250 000 кубических км, но это ничто по сравнению с Венерой, поверхность которой более чем на 80 процентов состоит из затвердевшей вулканической породы.

Трехмерное изображение поверхности Венеры.

“Изучая историю крупных магматических провинций на Земле и Венере, мы можем определить, могли ли эти события вызвать нынешнее состояние Венеры”, - говорит автор статьи Майкл Уэй.

В исследовании оценивались вероятные последствия землетрясений, если они происходили скоплениями, причем каждое событие разделялось от 100 000 до 1 миллиона лет. Команда также оценила кумулятивный эффект LIP, происходящих на протяжении всей истории Венеры. В обоих случаях исследование приходит к выводу, что воздействие LIP на окружающую среду могло вызвать "тепловую смерть" Венеры. Тем временем Земля, возможно, чудом избежала полного уничтожения.

Венера, как известно, сложная для изучения планета. Единственные зонды, достигшие поверхности, были уничтожены сокрушительным давлением и кислотными облаками за считанные минуты. Предстоящие миссии НАСА могут пролить свет на историю планеты. Космический аппарат DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gass, Chemistry and Imaging) сможет составить карту истории воды на Венере, а также того, как ее климат менялся с течением времени. В настоящее время DAVINCI+ должен достичь Венеры к концу десятилетия. Следующую миссию проведёт Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography and Spectroscopy (VERITAS) — орбитальный аппарат, который будет анализировать поверхность планеты.