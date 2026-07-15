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Fantoci
Энтузиаст портировал Linux на Sega 32X 1994 года с процессором 23 МГц и 256 КБ ОЗУ
Sega 32X оснащена двумя 32-битными RISC-процессорами SH-2 с частотой около 23 МГц каждый, а также располагает 256 КБ основной оперативной памяти и 256 КБ видеопамяти.
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Испанский разработчик встраиваемых систем, известный в интернете под псевдонимом cakehonolulu, портировал операционную систему Linux на Sega 32X — аппаратное расширение для консолей Sega Genesis и Mega Drive, выпущенное в 1994 году. Об этом сообщили издания The Register и Tom's Hardware со ссылкой на публикацию автора проекта в личном блоге.

Источник: love80s.ru

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Sega 32X представляла собой устройство-надстройку, которое устанавливалось прямо в слот для картриджей, расширяя графические возможности консоли Sega Genesis (в России известна как Sega Mega Drive). Вышло на рынок незадолго до старта продаж PlayStation от Sony, что осложнило коммерческую судьбу устройства. В аппаратную часть 32X помимо основной системы Genesis с 64 КБ оперативной памяти входили дополнительные 256 КБ SDRAM, 256 КБ видеопамяти и пара процессоров Hitachi SH-2, работающих на частоте 23 МГц. По сравнению с материнской консолью, которая много лет опиралась на устаревающий Motorola 68000 (7 МГц), расширение выглядело значительно мощнее.

Разработчик, ранее уже выпустивший порт Linux для приставки Atari Jaguar (1993 года), взялся за аналогичную задачу для Sega 32X. В процессе работы автор использовал существующие наработки сообщества — devkit для Sega MD/CD/32X от Chilly Willy, проект linuxmd, а также инструменты для FPGA-картриджей Krikzz, позволяющие отображать ПЗУ в оперативную память.

Среди основных препятствий, которые пришлось преодолеть, — крайне ограниченный объём оперативной памяти, отсутствие аппаратных примитивов синхронизации, необходимых для многопроцессорной работы, отсутствие у 32X прямого доступа к UART-порту, а также ошибки планировщика задач. Отдельной задачей стала попытка реализовать симметричную многопроцессорность (SMP) с использованием обоих SH-2-процессоров устройства. По словам разработчика, аппаратная конфигурация 32X не располагает привычными примитивами синхронизации для мультипроцессорных систем, однако реализовать SMP всё же удалось, хотя производительность при этом оказалась крайне низкой.

Интерфейс командной строки BusyBox под управлением ОС Linux, запущенный на 32-битной консольной системе Sega 32X. Источник: cakehonolulu

Завершив загрузку Linux, автор написал простой драйвер консольного дисплея, доведя порт до рабочего состояния. В результате на экране появилось приглашение командной строки BusyBox. Разработчик также рассматривал возможность подключения клавиатуры, но сумел найти лишь ранние прототипы клавиатур для Mega Drive/Genesis и не стал развивать эту идею.

Комментируя практическую пользу проекта, автор отметил, что Linux и BusyBox служат примером того, как качественно написанное программное обеспечение позволяет энтузиастам портировать его на нестандартное оборудование, добавив, что не рассчитывает на массовое использование системы, а занимается проектом ради самого процесса. По данным Tom's Hardware, разработчик родом из Испании и рассчитывает, что подобные проекты, включая порт для Atari Jaguar, укрепят его портфолио при поиске работы.

#linux #sega mega drive #sega genesis #sega 32x
Источник: tomshardware.com
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