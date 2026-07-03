Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Intel подтвердила повышение цен на процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus
Факторами пересмотра стоимости названы увеличение логистических и производственных издержек, а также устойчивый уровень продаж архитектуры Core Ultra 200S Plus.
реклама

Компания Intel официально подтвердила повышение рекомендованных цен на настольные процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Как сообщает немецкое издание Hardwareluxx со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Intel в Германии, пересмотр стоимости связан с изменением рыночной ситуации, включая увеличение расходов в цепочке поставок и сохраняющийся высокий спрос на процессоры семейства Core Ultra 200S Plus.

Источник изображения: videocardz.com

реклама

Согласно обновленной информации в базе данных Intel, рекомендованный диапазон цен для Core Ultra 7 270K Plus вырос с первоначальных 299 долларов до 339–349 долларов (рост примерно на 16%). Для Core Ultra 5 250K Plus рекомендованная стоимость увеличилась с 199 до 219–229 долларов (прибавила 15%). Аналогичная корректировка затронула модификацию без интегрированного графического ядра — Core Ultra 5 250KF Plus.

В комментарии, предоставленном Hardwareluxx, Intel заявила, что новые цены отражают «текущие рыночные условия», включая возросшие издержки в цепочке поставок и устойчивый спрос на линейку Core Ultra 200S Plus. Компания не сообщила, коснутся ли аналогичные изменения других моделей семейства Core Ultra и будут ли пересмотрены цены на процессоры в других сегментах.

Старые цены, Источник: Intel

Процессоры Arrow Lake Refresh были представлены 11 марта 2026 года, продажи стартовали 26 марта. На момент релиза Intel позиционировала модели как доступную альтернативу процессорам AMD Ryzen 9000 — Core Ultra 5 250K Plus по характеристикам сопоставим с Ryzen 5 9600X, Core Ultra 7 270K Plus конкурировал с Ryzen 7 9700X, уступая ему в цене. Технические характеристики процессоров при повышении цен не изменились: Core Ultra 7 270K Plus сохраняет конфигурацию 8P+16E ядер и 36 МБ кэша L3, Core Ultra 5 250K Plus — 6P+12E ядер и 30 МБ кэша L3.

Многие профильные издания отмечали, что именно агрессивная ценовая политика стала одним из ключевых факторов привлекательности Core Ultra 200S Plus на фоне конкурирующих решений AMD. Теперь повышение рекомендованных цен может изменить расстановку сил в среднем и верхнем сегментах рынка настольных процессоров, хотя фактическая стоимость в розничных магазинах по-прежнему будет зависеть от региона, уровня запасов и ценовой политики отдельных продавцов.

#intel #core ultra 5 250k plus #core ultra 7 270k plus #core ultra 200s plus
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производственную программу МС-21 могут ограничить выпуском 32 единиц
Toyota получила контроль в СП по производству eVTOL для выпуска аэротакси
Авиадвигателю ПД-8 требуется модернизация для установки на самолёты-амфибии Бе-200
Relic представила самостоятельную стратегию Company of Heroes 3 Final Stand в стиле защиты от волн
Xiaomi тестирует двухдверное купе мощностью более 2000 л.с. для конкуренции с Porsche
В США предлагают обязать автопроизводителей устанавливать в машины приёмники AM-радио
ОАК представила проект самолёта с вертикальным взлётом без потери тяги
Apple TV+ показал первый тизер киберпанк-сериала «Нейромансер»
Астрономы предположили для Земли возможность пережить гибель Солнца
Intel выпустила драйверы для Windows 11 по новым стандартам качества Microsoft
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за июнь 2026 года
Intel увеличивает производство процессоров 13-го и 14-го поколений на фоне дефицита DDR5
Bugatti выпустила серию из 99 гиперкаров с максимальной скоростью 420 км/ч и деталями из фарфора
Российский микроконтроллер Baikal U превзошёл STM32F7 в 1,5 раза и доступен от 550 рублей
Газовый гигант WD1856b пережил гибель своей звезды и спустя миллиарды лет изменил орбиту
В США ядерный реактор нового поколения начал вырабатывать электроэнергию для питания чипа Nvidia
Учёные выяснили как болезнь Альцгеймера распространяется по мозгу
В тестах Intel Arc G3 Extreme опередил AMD Ryzen Z2 Extreme более чем на 50% при мощности 35 Вт
Стартап Valar Atomics в прямом эфире запустил ядерный микрореактор Ward 250 для питания ПК
Российский клиент-клон Telegram прекратил работу

Популярные статьи

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза
Что такое 1С и её разновидности
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
PlayStation отказывается от физических изданий игр – уходит целая эпоха
Апгрейд ПК — как драйверы AMD Radeon для Windows превращаются в преимущество на Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter