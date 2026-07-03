Факторами пересмотра стоимости названы увеличение логистических и производственных издержек, а также устойчивый уровень продаж архитектуры Core Ultra 200S Plus.

Компания Intel официально подтвердила повышение рекомендованных цен на настольные процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Как сообщает немецкое издание Hardwareluxx со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Intel в Германии, пересмотр стоимости связан с изменением рыночной ситуации, включая увеличение расходов в цепочке поставок и сохраняющийся высокий спрос на процессоры семейства Core Ultra 200S Plus.

Источник изображения: videocardz.com

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Согласно обновленной информации в базе данных Intel, рекомендованный диапазон цен для Core Ultra 7 270K Plus вырос с первоначальных 299 долларов до 339–349 долларов (рост примерно на 16%). Для Core Ultra 5 250K Plus рекомендованная стоимость увеличилась с 199 до 219–229 долларов (прибавила 15%). Аналогичная корректировка затронула модификацию без интегрированного графического ядра — Core Ultra 5 250KF Plus.

В комментарии, предоставленном Hardwareluxx, Intel заявила, что новые цены отражают «текущие рыночные условия», включая возросшие издержки в цепочке поставок и устойчивый спрос на линейку Core Ultra 200S Plus. Компания не сообщила, коснутся ли аналогичные изменения других моделей семейства Core Ultra и будут ли пересмотрены цены на процессоры в других сегментах.

Старые цены, Источник: Intel

Процессоры Arrow Lake Refresh были представлены 11 марта 2026 года, продажи стартовали 26 марта. На момент релиза Intel позиционировала модели как доступную альтернативу процессорам AMD Ryzen 9000 — Core Ultra 5 250K Plus по характеристикам сопоставим с Ryzen 5 9600X, Core Ultra 7 270K Plus конкурировал с Ryzen 7 9700X, уступая ему в цене. Технические характеристики процессоров при повышении цен не изменились: Core Ultra 7 270K Plus сохраняет конфигурацию 8P+16E ядер и 36 МБ кэша L3, Core Ultra 5 250K Plus — 6P+12E ядер и 30 МБ кэша L3.

Многие профильные издания отмечали, что именно агрессивная ценовая политика стала одним из ключевых факторов привлекательности Core Ultra 200S Plus на фоне конкурирующих решений AMD. Теперь повышение рекомендованных цен может изменить расстановку сил в среднем и верхнем сегментах рынка настольных процессоров, хотя фактическая стоимость в розничных магазинах по-прежнему будет зависеть от региона, уровня запасов и ценовой политики отдельных продавцов.