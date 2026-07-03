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Fantoci
Инсайдер раскрыл характеристики двух новых 18-ядерных процессоров Intel Core Ultra 400 с кэшем bLLC
Технология bLLC (Big Last Level Cache) является ответом Intel на решение AMD 3D V-Cache, применяемое в игровых процессорах серии Ryzen X3D.
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Согласно данным технологического инсайдера Jaykihn, компания Intel ведет разработку двух 18-ядерных процессоров в рамках будущей настольной линейки Core Ultra 400S, также известной под кодовым названием Nova Lake-S. Ожидается, что новые чипы займут нишу в среднем ценовом сегменте и пополнят серию Core Ultra 5.

Источник изображения: videocardz.com

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В опубликованной 3 июля спецификации сообщается, что гибридная архитектура обоих процессоров включает 6 производительных ядер (P-cores), 8 энергоэффективных ядер (E-cores) и 4 ядра со сверхнизким энергопотреблением (LP-E). Чипы базируются на дизайне с единым вычислительным тайлом (single compute tile), в отличие от флагманских моделей Nova Lake-S, которые получат двухтайловую конфигурацию.

Главной технической особенностью обеих 18-ядерных моделей является интеграция технологии bLLC (Big Last Level Cache). Это аппаратное решение от Intel представляет собой массив кэш-памяти последнего уровня увеличенного объема, разработанный для конкуренции с технологией 3D V-Cache от компании AMD на рынке высокопроизводительных систем. Точный объем кэша для данных процессоров не раскрывается, однако предыдущие утечки указывали, что чипы с одним вычислительным тайлом смогут оснащаться до 144 Мбайт bLLC.

Источник изображения: x.com

Главные отличия двух новых моделей можно увидеть на показателях энергопотребления и наличии блокировки множителя. Первая модификация представляет собой разблокированный процессор (К-серия) с базовым тепловыделением (TDP) на уровне 125 Вт. Вторая модификация лишена возможности разгона (non-K) и ограничена базовым TDP в 65 Вт.

Следует отметить, что архитектура Nova Lake-S потребует аппаратного обновления платформы. Для установки процессоров Core Ultra 400S будут применяться материнские платы с новым процессорным разъемом LGA 1954. Встроенная графическая подсистема чипов опирается на архитектуру Xe3 и включает два ядра Xe-LPG. Кроме того, ожидается внедрение блока нейронных вычислений NPU6, обеспечивающего производительность до 74 TOPS для обработки задач искусственного интеллекта.

Источник изображения: videocardz.com

Официальный старт продаж настольных процессоров архитектуры Nova Lake-S запланирован на конец 2026 или начало 2027 года. Возглавит линейку 52-ядерный процессор с поддержкой оперативной памяти DDR5-8000 и пиковым лимитом мощности (PL2) до 474 Вт.

#intel #nova lake-s #lga 1954 #intel core ultra 400 #bllc #кэш bllc
Источник: videocardz.com
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