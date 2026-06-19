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Fantoci
AIRO Group представила беспилотник RQ-70 Dainn для разведки за линией фронта — выпуск в 2027 году
Беспилотник RQ-70 Dainn предназначен для сбора разведывательных данных, наблюдения и целеуказания.
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На международной оборонной выставке Eurosatory в Париже американская компания AIRO Group Holdings (Nasdaq: AIRO) совместно со своей датской дочерней структурой Sky-Watch A/S официально представила беспилотный авиационный комплекс RQ-70 Dainn, предназначенный для ведения разведки, наблюдения и целеуказания за пределами непосредственной тактической линии фронта.

Источник: sky-watch.com

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Новая платформа обеспечивает дальность действия свыше 62 миль (100 км) и может барражировать в воздухе до 8 часов. Беспилотник может функционировать в условиях подавления или отсутствия сигнала GPS/GNSS, поддерживает интеграцию в цифровые системы управления боем и рассчитан на развёртывание одним оператором в полностью автономном режиме — от взлёта до возврата и посадки. 

Запуск осуществляется с рук, посадка — по схеме deep-stall (глубокое сваливание). Платформа выпускается в трёх конфигурациях: стандартной, дальнобойной и с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL). Модульная архитектура полезной нагрузки и программного обеспечения позволяет адаптировать комплекс под конкретные задачи без замены базового планера. На борту установлен блок искусственного интеллекта. 

RQ-70 разработан на основе серийной платформы RQ-35 Heidrun, эксплуатируемой рядом государств — членов НАТО и союзных армий. В отличие от предшественника, новый комплекс ориентирован на задачи с существенно большей дальностью и расширенным набором сенсоров.

Источник: indonesiadefense.com

Генеральный директор компании Джо Бёрнс заявил, RQ-70 — прямой ответ на то, о чём нас просили заказчики: большая дальность, большая выносливость и та же эксплуатационная надёжность, к которой они привыкли по RQ-35. Вместе эти две платформы дают вооружённым силам союзников полноценный инструментарий для ведения разведки.

Серийное производство планируется запустить в январе 2027 года с опорой на существующую производственную инфраструктуру и цепочку поставок, отработанную при выпуске RQ-35 и соответствующую требованиям американского Закона об оборонном производстве (NDAA). По данным компании, переговоры об условиях поставок ведутся с несколькими действующими и потенциальными заказчиками из оборонного сектора.

AIRO Group Holdings зарегистрирована в Маклине, штат Виргиния; производственные и инженерные мощности расположены в США, Канаде и Дании.

#беспилотник #vtol #airo group #eurosatory #rq-70 dainn
Источник: interestingengineering.com
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