Fantoci
Nvidia RTX Spark в бенчмарке для разработчиков Clang превзошел Apple M5 на 54%, но уступил M5 Pro
Архитектура RTX Spark нацелена на интеграцию в мобильные рабочие станции и компактные десктопные системы. Одной из ключевых особенностей новинки является оптимизация под тензорные вычисления нового поколения и сниженное энергопотребление в режиме высокой вычислительной нагрузки.
В базе данных кроссплатформенного теста производительности для разработчиков Clang появились первые результаты тестирования перспективного графического решения Nvidia RTX Spark. Согласно опубликованным спецификациям и логам вычислений, новый ускоритель продемонстрировал производительность, которая на 54% превышает показатели базового чипа Apple M5, но при этом незначительно уступает модели M5 Pro.

Процессор RTX Spark, ранее известный под внутренним кодовым названием N1X, был официально представлен компанией Nvidia 1 июня на выставке Computex в Тайбэе. Система на кристалле представляет собой интегрированную платформу, объединяющую 20-ядерный центральный процессор на базе архитектуры ARM (семейство Grace) и графический ускоритель поколения Blackwell с 6144 ядрами CUDA. Заявлена аппаратная поддержка до 128 ГБ объединенной оперативной памяти стандарта LPDDR5X с высокой пропускной способностью.

Опубликованные показатели отражают вычислительную мощность чипа при работе с многопоточными нагрузками и процессами компиляции кода. Превосходство над базовым процессором Apple M5 на 54% достигается за счет увеличенного количества ядер и конфигурации теплопакета, значение которого варьируется в диапазоне от 45 до 80 Вт. Отставание от версии M5 Pro свидетельствует о текущем распределении сил в сегменте производительных решений для портативных рабочих станций.

Архитектура RTX Spark спроектирована для выполнения задач, связанных с локальной обработкой алгоритмов машинного обучения и сложным рендерингом. Наличие интегрированной графической подсистемы, сопоставимой по количеству вычислительных блоков с десктопной видеокартой RTX 5070, расширяет возможности процессора при работе с программным обеспечением, поддерживающим технологии CUDA и OptiX. Сравнение с линейкой Apple Silicon выступает индикатором производительности для устройств нового поколения на базе операционной системы Windows.

Выход первых портативных компьютеров и компактных мини-ПК на базе Nvidia RTX Spark запланирован на вторую половину текущего года. Среди подтвержденных устройств фигурирует линейка Surface Laptop Ultra от корпорации Microsoft, а также решения от других OEM-партнеров. Важность данных тестов заключается в фактическом подтверждении развития архитектуры ARM в экосистеме Windows. Результаты чипа Nvidia указывают на формирование аппаратной базы, которая позволит производителям ПК напрямую конкурировать с устройствами Apple в классе энергоэффективных мобильных систем.

Источник: wccftech.com
