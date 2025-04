Средний сегмент смартфонов этой весной просто кишит новинками. Apple наконец-то представила свой "бюджетник" iPhone 16e, цена на который начинается от 56 000 рублей. Samsung выпустила Galaxy A56 с посвежевшим дизайном и большим количеством ИИ-функций. OnePlus 13R порадовал невероятной производительностью за свои деньги.

Но мне подфартило потестить Google Pixel 9a — и он реально рвёт конкурентов, по крайней мере если говорить про средний сегмент смартфонов. Да, там есть компромиссы, куда ж без них при ценнике в 499 баксов. Но то, как они поработали над камерой, аккумулятором и дисплеем... В общем, подобрать по этим параметрам лучше смартфон вряд ли получится.

Дизайн: выкинули камерную панель, прокачали экран

Все знают эту фишку Pixel - камерную "полоску" через всю спинку. Кому-то нравится, кому-то нет, но зато телефон сразу выделялся из толпы одинаковых аппаратов. Так вот, в 9a её больше нет, представляете? Вместо неё - почти плоский вырез под камеру. Выглядит, конечно, попроще, и палец уже не на что положить. Но качество сборки реально лучше, чем у предыдущей модели и не елозит по столу.

Кстати, если вы как я и не таскаете телефон в чехле - берите фиолетовый или розовый. Потому что чёрный и белый - такая скукотища, что аж зевать хочется.

Экран стал заметно ярче. Рамки всё еще толстоваты, как у бабушкиных очков, но с увеличенным до 6,3 дюйма дисплеем печатать сообщения стало немного удобнее. Яркость подняли до 2800 нит против прошлогодних 2000 - оценил это дело, когда выбрался на улицу в солнечный денёк. 120 Гц, конечно, не бог весть какая новость и многие так умеют, но по сравнению с 60-герцовым iPhone 16e - всё равно что пересесть с жигулей на мерседес (правда, эту функцию надо включить в настройках, сама она не активируется). Жаль только, что они до сих пор лепят древний Gorilla Glass 3 - такое ощущение, что на складе завалялся и девать некуда.

Остальные изменения - так, по мелочи. Защита от воды стала чуток лучше - IP68 вместо IP67, можно подольше в ванной с телефоном сидеть. Беспроводная зарядка осталась обычной, без модных магнитов Qi2 как у MagSafe. Хотя, если честно, в этой ценовой категории и такое редкость - тот же Samsung в Galaxy A56 вообще беспроводную зарядку зажал.

Производительность и автономка: тут Pixel рулит

Многие ругали чип Tensor G4, когда он появился в Pixel 9. Мол, отстаёт от всяких там Apple A17 Pro и Snapdragon 8 Gen 3. И в принципе, да - платишь как за флагман, а в играх он еле шевелится.

Но это ж середнячок, а не флагман! Для Pixel 9a этот G4 - самое то. По тестам Geekbench 6 - 1674 (одно ядро) и 3881 (многоядерный режим) - до iPhone 16e не дотягивает, конечно, но Galaxy A56, Nothing Phone 3a Pro и старичок Motorola Edge остаются позади. В Genshin Impact, которая жрёт ресурсы как не в себя, выдаёт стабильные 30 fps на высоких настройках. Для этой ценовой категории - очень даже неплохо, учитывая что дорогущий Pixel 9 там же задыхался. А в обычных приложениях и играх полегче разницу между 9a и топовыми моделями не заметишь, честное слово.

Но есть пара моментов. В Pixel 9a всего 8 гигов оперативки против 12 или 16 у старших моделей, из-за чего и приложений в фоне поменьше держит, и с ИИ-функциями не всё так радужно. Стоит там какая-то урезанная версия искусственного интеллекта, которая не поддерживает Call Notes (когда звонки расшифровываются в текст) и Pixel Screenshots (чтобы искать нужный текст прямо на скриншотах). Но, по-моему, сейчас мало кто выбирает телефон по ИИ — многие пользователи от силы пару функций используют, да и те больше из любопытства.

Ещё в 9a стоит модем посвежее. Проблем со связью не заметил даже когда к тёще на дачу ездил, но учтите - спутниковой связи для экстренных случаев тут нет.

Зато батарея... Мама дорогая! Pixel 9a просто зверь по автономности. 8a со своими 4492 мАч и так был неплох, но 9a с батареей на 5100 мАч работает как дизельный трактор - вечно. Я специально пытался посадить его за день активного использования - и не смог! И это при включенном always-on дисплее и 120 Гц. При обычном использовании легко два дня продержится, а если врубить режим экстремальной экономии - так все 100 часов обещают, хотя я, конечно, не проверял.

Единственное, зарядка не ахти какая быстрая. Беспроводная - 7,5 Вт, проводная - 23 Вт (и зарядника в комплекте нет, жадины). Да, это лучше, чем 18 Вт у Pixel 8a, но когда OnePlus заряжается от своей 80-ваттной зарядки буквально за минуты, тут как-то грустновато становится.

Камера: просто бомба для средней ценовой категории

Скажу прямо, без лишних слов: основная камера Pixel 9a снимает так, что дорогие флагманы нервно курят в сторонке. Да, формально у неё меньше мегапикселей - 48 против 64 в 8a - но диафрагма пошире (f/1.7 против f/1.9), оптическая стабилизация появилась и макро завезли. В результате для повседневных фоток — самое то! Цвета как в жизни, портреты — закачаешься, в темноте снимает прилично. Короче, если вам зум сильнее чем 2-кратный цифровой не нужен, можно на более дорогие модели даже не смотреть.

С остальными камерами всё по-старому. Сверхширокая на 13 Мп с диафрагмой f/2.2 — нормальный такой середнячок. А вот фронталка на 13 Мп с f/2.2 могла бы быть и получше. Для селфи вроде хватает (даже портретные режимы работают), но автофокуса нет, так что если немного промахнешься с расстоянием — получишь размытую кашу вместо лица.

Почти все ИИ-фишки для редактирования фотографий дошли и до 9a: Add Me (когда можно себя в групповое фото добавить), Best Take (выбор лучших лиц на групповых снимках) и Reimagine (это когда фотку по текстовому запросу можно полностью переделать). Если честно, я этим всем особо не пользуюсь — предпочитаю показывать то, что реально видел, — но иногда может пригодиться, чтобы неудачный кадр спасти или что-нибудь креативное забабахать.

Главные минусы — в видео и софте. Google спрятал свою крутую облачную обработку Video Boost за забором Pro-моделей, так что довольствуемся обычным 4K 60fps напрямую с камеры. Нормально, но не вау. И стандартное приложение камеры, хоть и удобное, не даёт столько ручных настроек, как у Apple, OnePlus или Samsung.

Вердикт: Pixel 9a - лучший выбор, но это ненадолго

Pixel 9a побеждает просто потому, что он самый сбалансированный в своём классе. Достаточно быстрый, с батареей-энерджайзером и камерой, которая выдаёт снимки "вау это правда телефон так снял?" Я бы даже сказал, что обычный Pixel 9 брать смысла нет — или берите этот 9a, или сразу прыгайте на Pro, если вам прям критически важны продвинутые камеры и супер-экран. Лично я с 9a чувствую себя вполне комфортно и не парюсь, что что-то упустил.

iPhone 16e быстрее, но дороже и с одной задней камерой (серьёзно, Apple?); у Galaxy A56 камеры так себе; то же самое можно сказать про более скоростной, но недешёвый OnePlus 13R. Nothing, конечно, предлагает Phone 3a Pro с кучей камер за 459$, но в России его доступность пока ограничена.

Но рынок смартфонов — как Московская биржа, постоянно меняется. Может, скоро выйдет крутой Motorola Edge 2025 или OnePlus 14R с убойным соотношением цены и качества. А если вы живёте в России, то у вас и так выбор побогаче — всякие Oppo, Xiaomi и прочие китайцы. Так что да, сейчас Pixel 9a — король горы, но кто знает, как долго он там удержится?