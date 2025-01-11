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Fantoci
Blue Origin готовится к первому запуску многоразовой ракеты New Glenn, который состоится 12 января
Пока что Blue Origin отметилась в космосе лишь короткими суборбитальными туристическими полётами, отправив к границе космоса знаменитостей вроде Уильяма Шатнера и самого Джеффа Безоса.

В предстоящее воскресенье состоится дебютный запуск ракеты-носителя New Glenn, разработанной компанией Blue Origin. Для аэрокосмического предприятия, созданного и финансируемого основателем компании Amazon Джеффом Безосом, это событие имеет определяющее значение. В случае успеха Blue Origin сможет не просто составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Arianespace, но и открыть эру доступных космических полетов на многоразовых ракетах. Неудача же грозит серьезным откатом назад, потерей выгодных контрактов и сохранением лидирующих позиций SpaceX на рынке.

В отличие от суборбитального космического корабля New Shepard, предназначенного для туристических полетов, ракета New Glenn знаменует собой выход Blue Origin в сегмент орбитальных запусков. 98-метровый стальной гигант потенциально способен доставлять на орбиту грузы невероятных размеров, что в случае успеха сделает его серьезным игроком на рынке, где сейчас лидирует SpaceX с ракетами Falcon 9 и разрабатываемой Starship. Разработка New Glenn потребовала от компании преодоления множества технических трудностей и смены трёх глав компании.

Стремясь ускорить завершение проекта New Glenn, Джефф Безос чуть больше года назад принял решение о смене руководства Blue Origin. Новым CEO стал Дэйв Лимп, опытный топ-менеджер из Amazon. С его приходом компания сфокусировалась на подготовке к первому запуску ракеты NG-1, работая в режиме максимальной концентрации. Как стало известно Reuters от надежных источников в компании, Лимп мобилизовал все ресурсы и персонал для достижение этой цели.

В конце декабря New Glenn успешно прошла испытания двигателей.

Полезная нагрузка ракеты New Glenn при выводе на низкую околоземную орбиту достигает 45 000 кг, что ставит ее в один ряд с ракетами семейства Falcon от SpaceX. При этом она превосходит Falcon 9 (17 500 кг при возвращаемых ускорителях), но уступает Falcon Heavy (57 000 кг с возвращаемыми ступенями). Следует отметить, что конструкция New Glenn очень похожа на ракеты SpaceX и предусматривает многоразовую первую ступень. Blue Origin намерена осуществить ее посадку на морскую платформу Landing Platform Vessel 1 после воскресного старта. Если вы следите за космическими запусками, то наверняка помните многочисленные успешные посадки первых ступеней Falcon 9, а это значит, что для SpaceX это уже стало обыденностью.

Именно многоразовые ступени обеспечили SpaceX доминирующее положение в сфере коммерческих космических запусков. Экономичная Falcon 9 обходится заказчикам в 62 миллиона долларов за пуск, тогда как одноразовый Atlas V от компании ULA стоит более чем в два раза дороже. А запуск полезной нагрузки с помощью сверхтяжелой SLS от NASA и вовсе выливается в сумму, превышающую 2 миллиарда. Blue Origin собирается озвучить на следующей неделе стоимость запуска New Glenn, однако, исходя из уже заключенных контрактов, можно предположить, что она будет в районе 68 миллионов долларов. New Glenn, конечно, сможет летать и без многоразовых ступеней, но каждый такой запуск будет обходиться Blue Origin значительно дороже.

До сих пор деятельность Blue Origin в космической сфере сводилась к организации непродолжительных суборбитальных полетов для туристов, среди которых были Уильям Шатнер, знаменитый капитан Кирк из сериала "Звездный путь", и основатель компании Джефф Безос. Всё может измениться с успешным запуском New Glenn – он станет ключом к реализации множества амбициозных проектов, отложенных до этого момента. Речь идет о создании масштабной спутниковой группировки Kuiper, которая станет конкурентом Starlink от SpaceX, и о строительстве частной космической станции Orbital Reef. Более того, Blue Origin выбрана NASA для обеспечения посадок на Луну в рамках программы Artemis. Очевидно, что без New Glenn все эти проекты будут неосуществимы. Старт ракеты запланирован на 1 час ночи по американскому восточному времени (9 утра по Москве) в воскресенье, сообщает Blue Origin.

#spacex #blue origin #джефф безос #new glenn #многоразовая ракета
Источник: blueorigin.com
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