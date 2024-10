В центре внимания ученых оказались тибетские женщины. Оказалось, что те из них, кто успешно выносил и родил детей, обладают особыми свойствами сердечно-сосудистой системы.

Как правило эволюционные процессы воспринимается нами как нечто, происходившее в далеком прошлом. Однако в действительности естественный отбор — это непрерывный процесс, затрагивающий все живые организмы, включая человека. Процесс адаптации помогает выживать людям в самых сложных условиях и затем передается в генах следующим поколениям, усиливая шансы на успешное размножение. Ученые из США и Непала обнаружили, что данный процесс активно идет среди тибетцев, живущих на высокогорьях.

Тибетское плато — одно из самых высоких и труднодоступных мест на Земле. Оно занимает огромную площадь около 2,5 миллионов квадратных километров и находится на высоте в среднем 4 800 метров над уровнем моря. На такой высоте значительно снижается давление, воздух становится разреженным, а содержание кислорода в нем резко падает. Это создает серьезные физиологические трудности для организма человека, поскольку с каждым вдохом кровь получает гораздо меньше кислорода, чем на уровне моря.

Тем не менее, у тибетцев, живущих в этих суровых условиях, организм постепенно адаптировался к нехватке кислорода. В статье, опубликованной в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи пришли к выводу, что женщины, родившие много детей, имеют уникальные сердечно-сосудистые особенности, помогающие их организму эффективнее использовать доступный кислород. Эти женщины обладают сильной сердечной мышцей и высоким уровнем насыщения гемоглобина кислородом. Гемоглобин, являясь основным переносчиком кислорода в организме, играет ключевую роль в обеспечении тканей кислородом, особенно в условиях, когда его в атмосфере мало.

На фото, сделанном одним из ученых, можно увидеть тибетскую деревню в Гималаях, что подчеркивает суровые условия, в которых происходит эта удивительная эволюция.

Исследование проводилось среди 417 тибетских женщин в возрасте от 46 до 86 лет, проживающих на высоте не менее 3 500 метров. Ученые собирали информацию о здоровье, беременности, родах и генетических данных участниц. Всего женщины сообщили о 2 193 беременностях, из которых на свет появилось 2 076 живых детей. Те, кто имел больше успешных родов, также имели более высокую концентрацию кислорода в крови и более эффективные механизмы его транспортировки к тканям организма.

Примечательно, что несмотря на улучшенное усвоение кислорода, у этих женщин не было повышенной вязкости крови, что могло бы усилить нагрузку на сердце. Обычно при повышении вязкости крови сердце работает с большим напряжением, что свидетельствует о проблемах с адаптацией к низкому содержанию кислорода. Однако у тибетских женщин вязкость крови оставалась нормальной, что указывает на эволюционную адаптацию, позволившую им процветать в условиях дефицита кислорода.

Как отметила Синтия Бил, ведущий автор исследования и профессор-эмеритус Университета Кейс Вестерн Резерв, тибетские женщины прошли путь естественного отбора, позволивший их организму найти баланс между потребностями в кислороде и нагрузкой на сердце. Это пример того, как эволюция продолжает формировать наши тела и способности даже сегодня.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что естественный отбор продолжается и что люди способны адаптироваться к экстремальным условиям среды за сравнительно короткие периоды времени, совершенствуя физиологические механизмы для обеспечения жизнедеятельности.