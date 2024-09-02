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Fantoci
Готовится к релизу большое обновление для Diablo 4, которое кардинально изменит игровой процесс
Глобальное обновление 2.0, приуроченное к старту 6 сезона, затронет практически все аспекты игры, от системы развития персонажа до сложности и эндгейм-контента.

В новом сезоне Diablo 4 игроки увидят крупномасштабное обновление 2.0, которое существенно изменит игровой процесс. Среди нововведений — новая система сложности, возвращение рунных слов и многое другое, что вернет дух классических игр серии, таких как Diablo 2 и Diablo 3.

Сообщается, что в октябре выйдет первое крупное дополнение для Diablo 4 под названием "Сосуд ненависти" (Vessel of Hated). Оно добавит новый класс — Духорожденного, новую игровую зону, рейдоподобные подземелья и продолжение сюжетной кампании. Одновременно с этим, шестой сезон Diablo 4 будет запущен с обновлением 2.0, которое обсудили в деталях на специальной трансляции "У костра".

Влияние Diablo 2 и Diablo 3 на изменения в Diablo 4

Разработчики из Blizzard стремятся вернуть то, что сделало предыдущие игры серии такими популярными. Одно из главных нововведений — это изменение системы сокетов и возвращение рунных слов, известных по Diablo 2. Геймеры смогут вставлять на свой выбор предметы руны, создавая мощные рунные слова, что напоминает механику легендарных камней из Diablo 3.

Изменения максимального уровня и системы Парагона

Одним из ключевых изменений станет новая система уровней. Максимальный уровень будет снижен до 60.  Начиная с 50 уровня, игроки больше не будут получать очки Парагона, а вместо этого будут зарабатывать очки навыков до достижения 60 уровня. После этого очки Парагона будут начисляться на весь аккаунт, но система доски Парагона останется заблокированной для всех персонажей, пока они не достигнут 60 уровня. Эта система перекликается с Diablo 3, но добавляет новые элементы.

Новая система сложности

Система сложности в Diablo 4 будет переработана: уровни монстров больше не будут связаны с мировыми уровнями. Вместо этого монстры будут подстраиваться под уровень персонажа игрока. При повышении уровня сложности игроки столкнутся с более серьезными дебаффами к сопротивлению и броне, а также с усиленными монстрами.

Для прокачки персонажей будет доступно четыре уровня сложности: Обычный, Сложный, Эксперт и Кающийся. После прокачки персонажа до 60 уровня откроются новые уровни: Мучение I, Мучение II, Мучение III и Мучение IV, которые сделают игру значительно сложнее.

Фокус на анцестральных предметах

В обновлении 2.0 священные предметы будут удалены из игры, останутся только легендарные и анцестральные предметы. Анцестральные предметы станут редкой находкой на уровнях сложности "Мучение" и будут обладать уникальными улучшенными характеристиками, что соответствует новой системе сложности.

Изменения в подземельях и глифах

Питт, аналог Великих разломов из Diablo 3, будет полностью переработан. Теперь он станет местом для улучшения глифов, которые смогут достигать легендарного статуса с максимальным уровнем 100. Подземелья Кошмаров станут источником предметов для мастерства, а враги будут оставлять редкие материалы для крафта.

Добавление рунных слов

В Diablo 4 с обновлением 2.0 игроки смогут использовать руны для создания мощных рунных слов. Руна Ритуала будет определять действие, которое нужно выполнить, например, передвижение на определенное расстояние или использование навыка с перезарядкой. Руна Призыва предоставит бонусы, такие как уменьшение получаемого урона или увеличение навыков на определенное время. Это нововведение позволит использовать способности других классов.

Новые навыки и способности для каждого класса

С увеличением уровня до 60 каждый класс получит новый активный навык и дополнительные пассивные способности. Например, Варвар сможет использовать "Могучий бросок" для метания оружия, а Разбойник получит навык "Танец ножей", увеличивающий скорость передвижения и атакующий ближайших врагов.

Улучшения качества игрового процесса

Среди множества изменений в обновлении 2.0 — новые вкладки инвентаря, которые позволят удобно разделять используемые и вставляемые предметы, такие как камни и руны. Игроки смогут выбрать любимый город для быстрого доступа через портал. Новые социальные функции, включая систему поиска группы, упростят взаимодействие с другими игроками.

Все эти изменения будут доступны для тестирования на новом PTR, который станет доступен для игроков на ПК уже на этой неделе. Blizzard продолжает активно работать над улучшением игрового опыта и делает все возможное, чтобы удовлетворить ожидания фанатов серии.

#diablo 3 #diablo 4 #diablo 2 #vessel of hated #сосуд ненависти
Источник: news.blizzard.com
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