Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
В России предложили блокировать переводы от 10000 руб, в целях борьбы с мошенниками
Телефонные мошенники опять активизировались. От их действий страдают ежедневно сотни человек, в основном пенсионеры и доверчивые граждане. В рамках борьбы с подобными мошенничествами, в России было предложено блокировать средства при переводе на специальных счетах, что называется "до выяснения".
анонсы и реклама
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte подешевела на порядок

реклама

В РФ опять участились случаи телефонных мошенничеств. Звонят из службы безопасности банка, сообщают что с карты клиента злоумышленники хотят снять крупную сумму денег, или что на паспортные данные вот вот возьмут кредит. Все подводится к тому, чтобы доверчивый человек сам перевел свои средства на "безопасный" счет, сообщил секретные цифры из банковских sms.  Разумеется, сами мошенники и звонят, из колл-центра в Матросской тишине, а переведя деньги на подобный счет вы их больше никогда не увидите. Наглость господ с "большой дороги" выросла настолько, что в последнее время они уже представляются дознавателями или следователями прокуратуры , причем номер могут подменить на реально существующий у МВД. Жертвами мошенником, как правило, становятся пенсионеры, то есть самая малообеспеченная часть населения. Ну а персональные данные клиентов попадают в лапы мошенников из самих же банков. Только из одного Сбера, в 2019 году, произошла крупная утечка базы данных на держателей кредитных карт. Данные на 60 миллионов клиентов Сбера сразу же оказались на черном рынке.

В целях борьбы с мошенническими действиями, в России было предложено переводить средства не сразу на счет получателя, а на динамический счет. На этом буферном счете средства бы блокировались на некоторое время, пока отправитель не пройдет дополнительную идентификацию, или не введет еще один специальный пин-код. То есть человеку дается время одуматься, взвесить все за и против, и решить переводить ли деньги мошеннику или все же оставить их себе. Такую меру предложил ввести Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Ценробанке Российской Федерации. Эту же меру хотят распространить и на получателей кредитов, так как бывают случаи получения кредита мошенниками на чужие паспортные данные в различных МФО. Какой именно банк предложит услуги эскроу-счетов и какие он будет брать за это проценты разъяснено не было. Понятно только, что в этом случае так называемые Быстрые переводы между банками, перестанут соответствовать своему названию. Зато подержав средства населения на подобном счету, даже пару дней, можно заработать неплохие проценты. 

Да и сама услуга, скорее всего, предполагалась отнюдь не бесплатной. По данным Центробанка РФ, только в первом квартале текущего года, россияне переводили через Систему быстрых платежей в среднем 5,6 тысяч рублей. Представители Экспертного совета приводят в пример маркетплейсы, где действует похожая система - пока покупатель не получить свой заказ, деньги продавцу перечислены не будут. Кстати, а вы не задумывались сколько зарабатывает тот же Алиэкспресс, держа деньги покупателей на своих счетах по месяцу и более? Уверяю вас, суммы там огромные. На данный момент ЦБ не поддерживает идею о дополнительной идентификации пользователя при осуществлении перевода. Но предлагает использовать двухдневный срок "охлаждения" средств, в течении которого перевод можно отменить. На практике это означает, что к примеру при "уличных" сделках купли-продажи, продавец гарантированно получит свои деньги только через два дня. А значит расчет будет производится только наличными и СБП станет терять клиентов. Да и данная схема может вызвать волну мошенничеств уже со стороны покупателей, когда человек будет отменять перевод уже после получения товара, при дистанционной торговле.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3060 MSI за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#алиэкспресс #идентификация #кредиты #система быстрых платежей #телефонные мошенники #банковская карта #мфо #подмена номера #служба безопасности банка #эскроу-счета
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Aliexpress больше не самая популярная торговая онлайн площадка в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
109
Майнинг Эфира становится прибыльным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 Ti можно всего за 10 мес
24
Samsung Galaxy Flip 4 – Snapdragon 8+ Gen1, две 12-МП камеры и старый дизайн по цене от $999
1
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
79
С 1 сентября Евросоюз может начать официальную конфискацию имущества граждан РФ
15
В Rockstar Games дали комментарий по поводу качества GTA 6: оно обещает быть революционным
1
Инсайдеры подтвердили, что GeForce RTX 4070 за $500 окажется быстрее GeForce RTX 3090 Ti за $2000
20
На что способна GeForce GTX 980 в 2022г – ищем потенциал флагмана через 8 лет после начала продаж
7
Почему видеокарты AMD плохо покупают в РФ и какие модели достойны внимания геймеров
26
Курс Эфира может обвалиться на фоне роста инфляции в США, перехода на PoS и остановки майнинга
6
EVE: Valkyrie официально мертва
+
NVIDIA vs AMD – какую видеокарту купить, если у вас есть всего 35 000 рублей
12
Геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – серия Alder Lake со скидками до 38%
3
Кто делает лучше видеокарты: NVIDIA или AMD – выбираем самый выгодный флагман 2022 года
8
На фоне впечатляющей игровой производительности Ryzen 7000 цена Ryzen 7 5800X3D упадёт — инсайд
6
Стоимость Ryzen 7 7700X окажется не выше $300, а ценник на Ryzen 9 7900X и 7950X подрастёт — инсайд
13
Спрос на видеокарты NVIDIA со стороны геймеров существенно снизился
1
Цены на видеокарты продолжают валиться – GeForce RTX 3090Ti на Newegg стоит всего 75 500р
17
RTX 4080 и RTX 4070 будут потреблять до 30 процентов меньше энергии, чем предполагалось
14
Процессоры AMD Ryzen 7000 показывают наилучшую производительность с памятью DDR5-6000
1

Популярные статьи

Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
72
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
262
Главные игры августа 2022 года
10
Рост Ethereum 2022 и какие ждать цены на видеокарты
21
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
60
По волнам моей памяти: жестко и жестоко накажем злодеев вместе с Manhunt
4

Сейчас обсуждают

neSaint
16:29
Достаточно тени на средние поставить а остальное ультра и забыть про FSR который просто мылит - будет 60 практически везде А игра халтурная эстетская поделка - замах на рубль а геймплей на копейку, A...
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
Суходрищев
16:29
эта падла Smytjan тот ещё троль хохложопик
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Суходрищев
16:27
Америка до конца лета закроет Китаю доступ к ПО для проектирования передовых микросхем
Felsher Z
16:26
А мне нравиться)) Свава России! Zа Путина!
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Felsher Z
16:25
бандеренок фото семьи своей выложил
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Суходрищев
16:24
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Суходрищев
16:24
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Суходрищев
16:24
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Суходрищев
16:24
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Суходрищев
16:23
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем