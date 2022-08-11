Телефонные мошенники опять активизировались. От их действий страдают ежедневно сотни человек, в основном пенсионеры и доверчивые граждане. В рамках борьбы с подобными мошенничествами, в России было предложено блокировать средства при переводе на специальных счетах, что называется "до выяснения".

реклама

В РФ опять участились случаи телефонных мошенничеств. Звонят из службы безопасности банка, сообщают что с карты клиента злоумышленники хотят снять крупную сумму денег, или что на паспортные данные вот вот возьмут кредит. Все подводится к тому, чтобы доверчивый человек сам перевел свои средства на "безопасный" счет, сообщил секретные цифры из банковских sms. Разумеется, сами мошенники и звонят, из колл-центра в Матросской тишине, а переведя деньги на подобный счет вы их больше никогда не увидите. Наглость господ с "большой дороги" выросла настолько, что в последнее время они уже представляются дознавателями или следователями прокуратуры , причем номер могут подменить на реально существующий у МВД. Жертвами мошенником, как правило, становятся пенсионеры, то есть самая малообеспеченная часть населения. Ну а персональные данные клиентов попадают в лапы мошенников из самих же банков. Только из одного Сбера, в 2019 году, произошла крупная утечка базы данных на держателей кредитных карт. Данные на 60 миллионов клиентов Сбера сразу же оказались на черном рынке.

В целях борьбы с мошенническими действиями, в России было предложено переводить средства не сразу на счет получателя, а на динамический счет. На этом буферном счете средства бы блокировались на некоторое время, пока отправитель не пройдет дополнительную идентификацию, или не введет еще один специальный пин-код. То есть человеку дается время одуматься, взвесить все за и против, и решить переводить ли деньги мошеннику или все же оставить их себе. Такую меру предложил ввести Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Ценробанке Российской Федерации. Эту же меру хотят распространить и на получателей кредитов, так как бывают случаи получения кредита мошенниками на чужие паспортные данные в различных МФО. Какой именно банк предложит услуги эскроу-счетов и какие он будет брать за это проценты разъяснено не было. Понятно только, что в этом случае так называемые Быстрые переводы между банками, перестанут соответствовать своему названию. Зато подержав средства населения на подобном счету, даже пару дней, можно заработать неплохие проценты.

Да и сама услуга, скорее всего, предполагалась отнюдь не бесплатной. По данным Центробанка РФ, только в первом квартале текущего года, россияне переводили через Систему быстрых платежей в среднем 5,6 тысяч рублей. Представители Экспертного совета приводят в пример маркетплейсы, где действует похожая система - пока покупатель не получить свой заказ, деньги продавцу перечислены не будут. Кстати, а вы не задумывались сколько зарабатывает тот же Алиэкспресс, держа деньги покупателей на своих счетах по месяцу и более? Уверяю вас, суммы там огромные. На данный момент ЦБ не поддерживает идею о дополнительной идентификации пользователя при осуществлении перевода. Но предлагает использовать двухдневный срок "охлаждения" средств, в течении которого перевод можно отменить. На практике это означает, что к примеру при "уличных" сделках купли-продажи, продавец гарантированно получит свои деньги только через два дня. А значит расчет будет производится только наличными и СБП станет терять клиентов. Да и данная схема может вызвать волну мошенничеств уже со стороны покупателей, когда человек будет отменять перевод уже после получения товара, при дистанционной торговле.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3060 MSI за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



