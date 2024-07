29 июля 2024 года закрывается магазин Xbox 360 Marketplace, что стало значительным событием для геймерского сообщества и игровой индустрии в целом. Этот онлайн-магазин, запущенный в ноябре 2005 года вместе с выходом Xbox 360. Он сыграл ключевую роль в распространении цифрового контента, предоставив миллионам пользователей доступ к играм, дополнениям и другим медиа-ресурсам.

Основными причинами закрытия магазина стали устаревание платформы и постепенный переход пользователей на более современные консоли, такие как Xbox One и Xbox Series X|S. Несмотря на это, новость о закрытии вызвала бурную реакцию среди пользователей, многие из которых выразили сожаление и ностальгию по поводу прекращения работы любимого сервиса.

Вводные данные

С 2013 года существовало 2 параллельных магазина цифровых товаров для консолей Xbox. Один для старой Xbox 360, второй для новой Xbox one и Xbox series. В старом можно купить ТОЛЬКО игры для старой консоли. Все доступные. Для новой консоли только игры по обратной совместимости. В конце июля больше не будет возможности взять проекты для легендарной Xbox 360.

Отдельно отмечу, что существуют игры с региональными ограничениями. В эпоху Xbox one вопросов нет - одна игра работает везде, а вот со старыми играми есть нюансы. Не все игры по обратной совместимости доступны во всех регионах. Официально в США по обратке числится 657 проектов, а в России только 544. Где потерялись 113 игр никому не понятно. Подобным же образом гуляют тайтлы с Южной Кореей, Японией, Австралией.



История магазина Xbox 360 по годам



Запуск Xbox 360 ознаменовал начало новой эры в игровой индустрии. Консоль была представлена в ноябре 2005 года и сразу же завоевала популярность благодаря своим мощным техническим характеристикам и широкому ассортименту игр. Одновременно с выходом консоли был анонсирован Xbox Live Marketplace – онлайн-магазин, где пользователи могли приобретать игры, дополнения и другие цифровые товары.

2006 год

На старте пользователям были доступны такие хиты, как "Call of Duty 2", "Perfect Dark Zero" и "Kameo: Elements of Power". Xbox Live Marketplace быстро стал центром цифрового контента, предложив удобный способ покупки и скачивания игр напрямую на консоль.





Расширение библиотеки игр и контента: В 2006 году библиотека Xbox Live Marketplace пополнилась новыми играми и дополнениями. Появление "Gears of War", "Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter" и "The Elder Scrolls IV: Oblivion", внесло значительный вклад в популяризацию консоли. Эти игры демонстрировали технические возможности Xbox 360 и предлагали уникальные игровые опыты.



Первые DLC (дополнения): 2006 год ознаменовался появлением первых DLC, которые позволяли игрокам расширять игровой опыт за счёт новых миссий, уровней, персонажей и оружия. Это нововведение открыло новые возможности для разработчиков и издателей, позволяя им продолжать поддерживать игры после их выпуска. Среди первых DLC стоит отметить дополнения для "The Elder Scrolls IV: Oblivion" и "Call of Duty 2".



Запуск Xbox Live Arcade: В этом году был запущен Xbox Live Arcade, что предложил пользователям доступ к популярным аркадным играм. Среди первых релизов были "Geometry Wars: Retro Evolved", "Uno" и "Hexic HD". Xbox Live Arcade быстро стал популярным, предлагая недорогие и увлекательные игры, которые можно было легко скачать и играть в любое время.



Интерфейс и пользовательский опыт: В 2006 году Microsoft активно работала над улучшением интерфейса, делая более удобным и интуитивно понятным. Были внедрены новые функции поиска и фильтрации контента, что облегчало пользователям нахождение нужных игр и дополнений.



Комьюнити и социальные функции: магазин продолжал развивать социальные функции, позволяя игрокам взаимодействовать друг с другом, делиться контентом и совместно проходить игры. Это способствовало формированию активного и сплочённого игрового сообщества.

2007 год



Демоверсии игр: Одним из главных нововведений года стало появление демоверсий игр. Это позволило пользователям пробовать игры перед покупкой, что повысило уровень доверия и удовлетворённости клиентов. Демоверсии таких хитов, как "Bioshock" и "Forza Motorsport 2", дали геймерам возможность ознакомиться с игровым процессом и принять более обоснованное решение о покупке.



Появление HD-контента: В 2007 году Xbox Live Marketplace начал предлагать HD-контент, что значительно улучшило качество изображения и звука. Это позволило пользователям наслаждаться играми и медиа в высоком разрешении, делая игровой процесс и просмотр фильмов более захватывающими. Среди первых HD-релизов были фильмы и трейлеры, а также обновлённые версии популярных игр.

Публикация крупных эксклюзивов: на Xbox 360 выходят топовые эксклюзивы "Halo 3" и "Mass Effect", что стали важными вехами в истории платформы. Эти игры не только продемонстрировали мощь консоли, но и задали новые стандарты в жанрах шутеров и ролевых игр. "Halo 3" побил рекорды продаж и стал одной из самых успешных игр на платформе, в то время как "Mass Effect" завоевал признание критиков за глубокий сюжет и инновационный игровой процесс.



Социальные и мультимедийные функции: Xbox Live продолжил развивать социальные и мультимедийные возможности, предлагая новые способы взаимодействия и развлечений для пользователей. Были добавлены функции создания и обмена пользовательским контентом, а также улучшены возможности для совместной игры и общения через Xbox Live.



Поддержка разработчиков: В 2007 году Microsoft усилила поддержку разработчиков, предлагая им новые инструменты и ресурсы для создания контента. Это способствовало росту числа высококачественных игр и дополнений в Xbox Live Marketplace, что, в свою очередь, привлекало всё больше пользователей.

2008 год

Поддержка инди-игр: ключевых событий года стало начало активной поддержки инди-разработчиков. Microsoft создала специальную платформу для инди-игр, что позволило независимым студиям представлять свои проекты широкой аудитории. Среди первых успешных инди-игр были "Braid" и "Castle Crashers", что стали популярными и получили признание критиков.

Увеличение числа дополнений и эксклюзивов: количество дополнений (DLC) и эксклюзивных игр продолжало расти. Появился расширенный контент для "Halo 3" и "Gears of War", что позволило пользователям продлить игровой опыт и получить новые впечатления. Кроме того, на Xbox 360 вышли эксклюзивные "Fable II" и "Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts", которые укрепили позиции консоли на рынке.

Появление фильмов и сериалов для скачивания: xbox начал предлагать пользователям возможность скачивать фильмы и сериалы. Нововведение сделало консоль не только игровым устройством, но и многофункциональным развлекательным центром. Пользователи могли покупать и скачивать фильмы в высоком разрешении, что делало Xbox 360 конкурентом для других платформ цифрового контента.

Улучшение интерфейса и функциональности: Microsoft продолжала работать над улучшением интерфейса Xbox Live Marketplace, делая его более удобным и интуитивно понятным. Были внедрены новые функции поиска и рекомендации контента, что облегчало пользователям нахождение интересующих их игр и фильмов.



Социальные функции и взаимодействие: Добавлены новые возможности для общения и взаимодействия между пользователями, такие как обновлённые профили и достижения. Это способствовало укреплению игрового сообщества и повышению уровня вовлечённости пользователей.

2009 год

Улучшение интерфейса пользователя: в этом году происходят значительные улучшения в интерфейсе консоли. Обновления внесли более удобный и интуитивно понятный дайшборд, что облегчало пользователям навигацию и поиск контента. Были добавлены новые функции, такие как категории и фильтры, которые позволяли быстрее находить интересующие игры и дополнения.

Введение аватаров и пользовательских тем: Заметных нововведений года стало появление аватаров – виртуальных персонажей, которые пользователи могли настраивать и использовать для представления себя в игровом сообществе. Аватары стали популярным элементом Xbox Live, предлагая пользователям широкий выбор одежды и аксессуаров. Также были добавлены пользовательские темы, которые позволяли менять внешний вид интерфейса консоли.

Появление социальных функций: В 2009 году Xbox Live Marketplace продолжал развивать социальные функции. Были введены новые возможности для общения и взаимодействия между пользователями, такие как обновлённые списки друзей и функции обмена сообщениями. Эти улучшения способствовали созданию более тесного и активного игрового сообщества.



Запуск новых игр и контента: Библиотека пополнилась хитами "Left 4 Dead 2", "Assassin's Creed II" и "Borderlands". Появление новых дополнений для популярных игр, таких как "Halo 3: ODST" и "Gears of War 2", продолжало привлекать пользователей к платформе.



Развитие мультимедийных функций: Пользователям предлагают разнообразные мультимедийные функции. Теперь можно не только скачивать, но и арендовать фильмы, что предоставляло дополнительные возможности для просмотра контента.

2010 год

Запуск Kinect: В ноябре 2010 года был выпущен контроллер Kinect, который стал настоящим прорывом в игровой индустрии. Kinect позволял управлять играми и приложениями с помощью движений тела и голосовых команд, что открыло новые возможности для интерактивного игрового опыта. С запуском Kinect на Xbox появились игры, поддерживающие технологию "Kinect Adventures!" и "Dance Central".

Знаковые проекты: среди крупных релизов были "Red Dead Redemption", "Halo: Reach" и "Mass Effect 2". Кроме того, появилось множество DLC, которые расширяли игровые возможности и добавляли новый контент.



Расширение мультимедийных функций: Появляются отдельные приложения для потокового видео Netflix и Hulu, что позволило пользователям наслаждаться широким ассортиментом фильмов и сериалов прямо на консоли.

Социальные функции и достижения: В этом году были введены достижения и системы наград, которые поощряли игроков за их успехи и активность в играх.

2011 год

Развитие Kinect: Успех гаджета подтолкнул Microsoft к дальнейшему развитию этой технологии. В 2011 году вышли "Kinect Sports: Season Two" и "Dance Central 2" и множество других с поддержкой Kinect. Эти игры продолжали демонстрировать возможности управления движением и привлекали новых пользователей к платформе.



Увеличение библиотеки игр: Среди крупных релизов были "The Elder Scrolls V: Skyrim", "Batman: Arkham City" и "Gears of War 3".

Запуск новых мультимедийных сервисов: Появляется доступ к HBO GO, UFC и YouTube, что расширило возможности развлечений на платформе. Пользователи могли не только играть в игры, но и наслаждаться разнообразным видеоконтентом прямо на консоли.

Улучшение интерфейса и функциональности: Внедрена новая версия дашборда, которая сделала навигацию по магазину более удобной и интуитивно понятной. Были добавлены новые функции поиска и фильтрации контента, что облегчало пользователям нахождение интересующих их игр и фильмов.

Социальные функции и интеграция с социальными сетями: Введена интеграция с такими популярными социальными сетями, как Facebook и Twitter, что позволило пользователям делиться своими достижениями и обновлениями с друзьями.

Поддержка инди-игр: Среди успешных инди-проектов этого года были "Bastion" и "Minecraft: Xbox 360 Edition". Эти игры не только стали популярными среди пользователей, но и продемонстрировали возможности инди-разработок на консоли.

2012 год

Расширение возможностей Kinect: Были выпущены "Kinect Star Wars" и "Kinect Sports: Ultimate Collection".

Увеличение библиотеки игр: Среди крупных релизов были "Halo 4", "Far Cry 3", "Borderlands 2" и "Assassin's Creed III".



Запуск Xbox Music и Xbox Video: Microsoft запустила два новых сервиса – Xbox Music и Xbox Video, которые предложили пользователям доступ к огромной библиотеке музыкального и видеоконтента. Эти сервисы сделали Xbox 360 ещё более многофункциональной развлекательной платформой, позволяя не только играть в игры, но и наслаждаться музыкой и фильмами.



Интеграция с Windows 8: Полным ходом идет интеграцию с новой операционной системой Windows 8. Это позволило пользователям использовать свои учётные записи Xbox Live на различных устройствах, включая ПК и планшеты. Интеграция с Windows 8 улучшила взаимодействие между устройствами и предоставила пользователям единый доступ к играм и мультимедийному контенту.

Улучшение интерфейса и функциональности: Внедрены новые функции поиска и рекомендации контента, что облегчало пользователям нахождение интересующих их игр и фильмов. Была улучшена система управления загрузками и обновлениями, что сделало процесс скачивания и установки контента более удобным.



Развитие социальных функций: Добавлены новые возможности для взаимодействия и общения между пользователями. Появились групповые чаты и совместные игры.

Поддержка инди-игр: Среди успешных инди-игр этого года были "Fez" и "Mark of the Ninja".

2013 год

Выпуск Xbox One: В ноябре 2013 года Microsoft выпустила новую консоль – Xbox One. Это событие стало поворотным моментом для Xbox Live Marketplace, так как новая консоль предложила пользователям улучшенный интерфейс, более мощные технические характеристики и новые функции. Xbox One предоставила интеграцию с телевизионными сервисами, улучшенные возможности для многозадачности и обновлённые социальные функции.

Два магазина. Две системы.

С этого момента начался закат xbox 360 и Xbox Live Marketplace. Обновления выходили минорными. Популярные игры продолжали выходить до 2018 года, но акцент сместился на новое поколение.